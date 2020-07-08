Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 июля 2020 года: количество заразившихся – более 3 700 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 75 и составило 3713 человек.

Всего зараженных: 3713.

Изоляция для приезжих: нет

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 196 человек выздоровели (за весь период – 2251), четыре ребенка (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 102 человека в обсерваторах, 1 332 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 288 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюменской области со вчерашнего дня, 8 июля, проехать в общественном транспорте можно лишь в маске. Местным жителям рассказали алгоритм действий кондуктора и водителя, если нарушитель отказывается надевать медицинское изделие.

Министерство иностранных дел Российской Федерации работает над вывозом соотечественников из-за рубежа. На этот раз россиян эвакуировали из Мали.

За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 173 летальных исхода, полностью выздоровел 8 631 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.