2020-07-08T20:47:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 июля 2020 года: количество заразившихся – более 3 700 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 июля 2020 года
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области количество заразившихся – более 3 700 человек. Фото - pixabay.com.В Тюменской области количество заразившихся – более 3 700 человек. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 75 и составило 3713 человек.

Всего зараженных: 3713.

Изоляция для приезжих: нет

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 196 человек выздоровели (за весь период – 2251), четыре ребенка (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 102 человека в обсерваторах, 1 332 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 288 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюменской области со вчерашнего дня, 8 июля, проехать в общественном транспорте можно лишь в маске. Местным жителям рассказали алгоритм действий кондуктора и водителя, если нарушитель отказывается надевать медицинское изделие.

Министерство иностранных дел Российской Федерации работает над вывозом соотечественников из-за рубежа. На этот раз россиян эвакуировали из Мали.

За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 173 летальных исхода, полностью выздоровел 8 631 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тюмени 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Новости 24
В Тюмени насмерть разбилась двухлетняя девочка, упав на крышу поликлиники
Тюменцы знакомятся с удивительными местами в европейском стиле
В Тюмени умерший человек проголосовал за смену управляющей компании
Участок улицы Транспортной в Тюмени закроют до середины сентября
Тюменка может сесть на 15 суток за тонировку
В Тюмени завод выплатил рабочим 13 миллионов долгов по зарплате
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Более 70 тюменских домов останутся без воды почти на сутки
Борт с эвакуированными из Мали россиянами прибыл в Тюмень
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта
На набережной Тюмени установили турниковый комплекс мирового уровня
«Столько радости на лицах!»: в Тюмени дети прячутся от жары в городских фонтанах
В Ишиме двухлетний малыш выпал из окна
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июля 2020 года увеличилось на 75 человек
Тюменцы узнали, что будет, если человек зайдет в автобус без маски (могут «пострадать» все пассажиры)
В Тюмени родители нашли 15-летнего сына мертвым в квартире
В Тюмени обсудят актуальные направления отдыха на территории Уральского федерального округа в 2020 году
В тюменском научном центре – банкроте погасили многомиллионные долги по зарплате
Пришел на речку с друзьями: в Тобольске утонул мальчик
Тюменцев стали чаще кусать клещи
Среди подписчиков газеты «Тюменская область сегодня» разыграют ценные призы
В Винзилях рецидивист, отсидевший за убийство, ограбил квартиру
У тюменцев похищают деньги на сайтах-двойниках
Погода на 8 июля в Тюмени: жара усиливается
«Взял машину, чтобы съездить в магазин»: голышмановские полицейские задержали подозреваемого в угоне
Мастерство тюменских исполнителей вновь оценили на фестивале «Грушинский»
Житель Тюменского района украл у спящей матери друга ювелирные украшения
В Тюменской области пройдет конкурс рисунков в честь Дня семьи любви и верности