Что такое семья? Рассуждения тюменских хранительниц домашнего очага

Сегодня, 8 июля, в России празднуют День семьи, любви и верности. В праздничном календаре страны эта дата отмечается с 2008 году. Однако праздник берет начало со средневековой Руси, когда народ пышно праздновал День Петра и Февронии – муромских супругов, которые пережили много испытаний, но жили счастливо до самой старости.

Символом праздника является простой, но невероятно милый цветок – белая ромашка. А все потому, что издревле на Руси она считалась символом любви. А что такое семья в современном понимании? Этот вопрос мы задали тюменкам.

Школьница Наташа Кургузова, 16 лет:

– Семья - это люди. Не только связанные кровным родством, а просто очень близкие и родные люди. Которые всегда могут поддержать, помочь и ты можешь сделать это в ответ. Это люди, с которыми уютно, как ни с кем другим. В семье можно даже не говорить, ведь с ним можно наслаждаться тишиной и спокойствием. Также можно говорить без остановки, они поддержат любой разговор. Семье можно чувствовать себя самим собой, не боясь чего-то. И это здорово, когда у тебя есть семья.

Стенд-ап комикесса Анюта Шамухамедова, 24 лет:

– Для меня семья – это ячейка общества, в которой человек получает необходимые навыки социализации, удовлетворяет физические и духовные потребности. У Эрика Берна подробно описаны типы семей. Он описывает портрет счастливой семьи и семьи, в которых как такового счастья нет. Конечно, для меня важно построить здоровые крепкие отношения, создать благополучную семью. И чтобы в этой семье был психологический комфорт.

"Семья – это взаимная поддержка". Фото: Наталии Муратовой

Поклонница косплея и smm-специалист Наталия Муратова, 31 год:

– Семья – это взаимная поддержка, прочный фундамент, среда комфорта и понимания. А у моей мамы сегодня День рождения. Ну и да, для меня этот день по жизни – Мамин день. Поэтому во всех смыслах День семьи.

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова, 38 лет:

– Семья – это наша опора и наша сила. В ней царят безусловная любовь и уважение друг к другу. В тоже время, это колоссальный труд, постоянное развитие и работа над отношениями. От души поздравляю всех праздником! Цените свои чувства, создавайте общие семейные традиции, которые будут передаваться от поколения к поколению.

Бухгалтер Наталья Дробунина, 42 года:

– Семья – это бизнес-проект длинною в жизнь. У одних – это полный крах. У других – полноценная работающая система, способная генерировать, как финансовое благополучие, так и эмоциональное. Для меня это так.

"Семья - это бизнес-проект длинною в жизнь". Фото: Натальи Дробунина

Президент фонда общественной дипломатии «Диалог», региональный эксперт АСИ Ирина Ульянова, 44 года:

– Семья – это то, что останется с тобой, когда ты всем все докажешь во внешнем мире. С чужими людьми ты можешь быть или казаться любым: здоровым, сильным, успешным. Семья же – это то место, где тебя знают и принимают настоящим, какой ты есть на самом деле.

Пенсионерка Светлана Гаврилова, 66 лет:

– Семья – это большой труд, но и большое счастье. Это дом супруг, дети и внуки, и море любви. Семья – это всегда будущее.