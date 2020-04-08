«Скучаю по Комсомолу»: активистка агитбригад вспоминает заветы ВЛКСМ

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи не так давно отметил столетие. И не зря его чтят даже сегодня, ведь те, кто вступил в Комсомол, кажется, и сейчас верен его ценностям. Как и все ее одноклассники, Надежда Гугель из Большого Сорокино стала комсомолкой в 1972 году, когда ей было 14 лет. Волнений в тот день было с избытком, вспоминает она.

– Всем хотелось быть хорошими, достойными гражданами. Очень сильно переживали, чтобы ты в октябренки не попал, или в пионеры тебя не приняли. Какой-то стимул был, чтобы по этой ветке всегда двигаться. И не дай Бог, если ты этого права не получал, если, не дай Бог, кто-то засыпался двойками и его очередь повязать галстук отодвинули – это была трагедия. Человек чувствовал себя изгоем. У меня, слава богу, таких моментов не было. Мне не приходилось такое переживать. Знаю, что моменты такие были. И, конечно, нам очень хотелось в комсомольцы, – ностальгирует Надежда.

Кумир комсомольцев

Молодежь Советского союза жила примерами старших наставников. Один такой часто бывал дома у Надежды Гугель. Сродный брат ее мамы Владимир Дмитриевич Уграк приезжал в родное Сорокино по делам городского комитета Народного контроля и навещал родственников. За столом взрослые вели беседы, а юная Надя глядела в оба. Он был из простой крестьянской семьи, жил в Сорокино, побывал на войне. А потом хорошо себя проявив, стал председателем горкома Нарконтроля.

– Владимир Дмитриевич был примером для нас. Я не так много с ним общалась, он уже к тому времени жил в Тюмени и изредка приезжал в командировки. Он был в народном контроле и проверял эту деятельность. Хотя моя мама тоже секретарем парторганизации была. Они конечно могли разговаривать и на какие-то политические темы, но я тогда еще до этого не доросла, не обращала на это внимания, – поясняет Надежда. – Из общения с ним я запомнила, что он был очень скромный, симпатичный, я бы сказала даже красивый, деликатный.

Было любопытно в домашней обстановке смотреть на этого человека: как он одевается, как ходит, как говорит. В соответствии с тем временем и занимаемой должности он всегда одевался строго – костюм, галстук, а дома галстука, конечно, не было. Прическа же была уже не деревенская…

В семье было не принято хвастаться родственником из руководства партии. К тому же все ровнялись на его скромное поведение, манеру разговаривать, общение с людьми. Уграк никогда не повышал голоса, всегда говорил ровно, речь была очень грамотно поставлена. Владимир Дмитриевич всегда был готов выслушать человека, дать ему совет.

– Когда я уже общалась с рабочими, и он приезжал с проверкой, некоторых даже в дрожь бросало. У него был авторитет – боялись, что приедет и строго спросит за какие-то недочеты, найдет нарушения. И получат люди по первое число, – вспомнила Надежда.

Молодежь Советского союза жила примерами старших наставников. Фото из личного архива Надежды Гугель

Устав ВЛКСМ

Чтобы вступить в ряды ВЛКСМ, нужно было непременно на зубок знать устав Комсомола, по нему проводилось собеседование. Это был экзамен, который принимали люди из районного комитета, секретари партии, школьные вожаки.

– В коридоре сидели и дрожали, чтобы обязательно все рассказать так же, как на экзамене. Каждый выходил, и мы все время выведывали: «А что у тебя спрашивали? А что ты ответил? Ой, интересно, а что спросят у меня?», – Делится воспоминаниями комсомолка. – Для нас это было такое объединение: несмотря на то, что мы все были разные, но все хотели влиться в эту команду. Настолько много было интересных дел, организация работы была по направлениям, и все это сложилось к тому, что нами руководила комсомольская организация.

Надежда вспоминает, как много полезного довелось делать молодежи: собирали металлолом, ходили на ферму и участвовали в экспериментах по выращиванию телят, делянок посредством опытных удобрений. И все это было кроме школьных занятий.

– Мы шли в походы, в том числе встречались с участниками войны. Для этого нам официально оформляли путевку. Мы собирались с рюкзаками за плечами, шли... Встречались с ветераном, где-то в деревне общались с ним. В сельском совете нам ставили печать, что мы действительно там были, – рассказывает об организации Надежда.

Надежда Гугель в молодости. Фото из личного архива героя публикация

К светлому будущему

Позже комсомольцы стали ездить агитбригадами к трудовым коллективам. Набирали добровольцев, готовили развлекательную программу, сценарий. Выучили и вперед.

– Приезжаем в поле и выступаем перед механизаторами, или на ферме перед доярками, или на нефтехим предприятии перед нефтяниками, – вспоминает комсомолка.

В ее классе был состав вокально-инструментального ансамбля. Жизнь кипела... Кто-то сочинял стихи, кто-то пел песни, кто-то занимался другими делами. Осенью ходили на хлебоприемный пункт, разгружали машины с зерном, лопатили его.

Успевали учиться, и всеми комсомольскими делами заниматься. Сельская молодежь стремилась достичь успехов, чтобы всем в стране было лучше жить.

– Пусть это громкие слова... Мы были уверены в том, что если будем хорошо учиться, хорошо работать, то это будет во благо, – верила Надежда.