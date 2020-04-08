2020-07-20T13:28:22+03:00
Общество

«Скучаю по Комсомолу»: активистка агитбригад вспоминает заветы ВЛКСМ

Назад «в светлое будущее»: о хороших делах, кумирах и ценностях тюменских комсомольцев
Ирина Ромашкина
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Первые организации рабочей молодежи возникли в крупных промышленных центрах России на больших предприятиях весной 1917 года. Фото из личного архива Надежды ГугельПервые организации рабочей молодежи возникли в крупных промышленных центрах России на больших предприятиях весной 1917 года. Фото из личного архива Надежды Гугель
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Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи не так давно отметил столетие. И не зря его чтят даже сегодня, ведь те, кто вступил в Комсомол, кажется, и сейчас верен его ценностям. Как и все ее одноклассники, Надежда Гугель из Большого Сорокино стала комсомолкой в 1972 году, когда ей было 14 лет. Волнений в тот день было с избытком, вспоминает она.

– Всем хотелось быть хорошими, достойными гражданами. Очень сильно переживали, чтобы ты в октябренки не попал, или в пионеры тебя не приняли. Какой-то стимул был, чтобы по этой ветке всегда двигаться. И не дай Бог, если ты этого права не получал, если, не дай Бог, кто-то засыпался двойками и его очередь повязать галстук отодвинули – это была трагедия. Человек чувствовал себя изгоем. У меня, слава богу, таких моментов не было. Мне не приходилось такое переживать. Знаю, что моменты такие были. И, конечно, нам очень хотелось в комсомольцы, – ностальгирует Надежда.

Кумир комсомольцев

Молодежь Советского союза жила примерами старших наставников. Один такой часто бывал дома у Надежды Гугель. Сродный брат ее мамы Владимир Дмитриевич Уграк приезжал в родное Сорокино по делам городского комитета Народного контроля и навещал родственников. За столом взрослые вели беседы, а юная Надя глядела в оба. Он был из простой крестьянской семьи, жил в Сорокино, побывал на войне. А потом хорошо себя проявив, стал председателем горкома Нарконтроля.

– Владимир Дмитриевич был примером для нас. Я не так много с ним общалась, он уже к тому времени жил в Тюмени и изредка приезжал в командировки. Он был в народном контроле и проверял эту деятельность. Хотя моя мама тоже секретарем парторганизации была. Они конечно могли разговаривать и на какие-то политические темы, но я тогда еще до этого не доросла, не обращала на это внимания, – поясняет Надежда. – Из общения с ним я запомнила, что он был очень скромный, симпатичный, я бы сказала даже красивый, деликатный.

Было любопытно в домашней обстановке смотреть на этого человека: как он одевается, как ходит, как говорит. В соответствии с тем временем и занимаемой должности он всегда одевался строго – костюм, галстук, а дома галстука, конечно, не было. Прическа же была уже не деревенская…

В семье было не принято хвастаться родственником из руководства партии. К тому же все ровнялись на его скромное поведение, манеру разговаривать, общение с людьми. Уграк никогда не повышал голоса, всегда говорил ровно, речь была очень грамотно поставлена. Владимир Дмитриевич всегда был готов выслушать человека, дать ему совет.

– Когда я уже общалась с рабочими, и он приезжал с проверкой, некоторых даже в дрожь бросало. У него был авторитет – боялись, что приедет и строго спросит за какие-то недочеты, найдет нарушения. И получат люди по первое число, – вспомнила Надежда.

Молодежь Советского союза жила примерами старших наставников. Фото из личного архива Надежды Гугель

Молодежь Советского союза жила примерами старших наставников. Фото из личного архива Надежды Гугель

Устав ВЛКСМ

Чтобы вступить в ряды ВЛКСМ, нужно было непременно на зубок знать устав Комсомола, по нему проводилось собеседование. Это был экзамен, который принимали люди из районного комитета, секретари партии, школьные вожаки.

– В коридоре сидели и дрожали, чтобы обязательно все рассказать так же, как на экзамене. Каждый выходил, и мы все время выведывали: «А что у тебя спрашивали? А что ты ответил? Ой, интересно, а что спросят у меня?», – Делится воспоминаниями комсомолка. – Для нас это было такое объединение: несмотря на то, что мы все были разные, но все хотели влиться в эту команду. Настолько много было интересных дел, организация работы была по направлениям, и все это сложилось к тому, что нами руководила комсомольская организация.

Надежда вспоминает, как много полезного довелось делать молодежи: собирали металлолом, ходили на ферму и участвовали в экспериментах по выращиванию телят, делянок посредством опытных удобрений. И все это было кроме школьных занятий.

– Мы шли в походы, в том числе встречались с участниками войны. Для этого нам официально оформляли путевку. Мы собирались с рюкзаками за плечами, шли... Встречались с ветераном, где-то в деревне общались с ним. В сельском совете нам ставили печать, что мы действительно там были, – рассказывает об организации Надежда.

Надежда Гугель в молодости. Фото из личного архива героя публикация

Надежда Гугель в молодости. Фото из личного архива героя публикация

К светлому будущему

Позже комсомольцы стали ездить агитбригадами к трудовым коллективам. Набирали добровольцев, готовили развлекательную программу, сценарий. Выучили и вперед.

– Приезжаем в поле и выступаем перед механизаторами, или на ферме перед доярками, или на нефтехим предприятии перед нефтяниками, – вспоминает комсомолка.

В ее классе был состав вокально-инструментального ансамбля. Жизнь кипела... Кто-то сочинял стихи, кто-то пел песни, кто-то занимался другими делами. Осенью ходили на хлебоприемный пункт, разгружали машины с зерном, лопатили его.

Успевали учиться, и всеми комсомольскими делами заниматься. Сельская молодежь стремилась достичь успехов, чтобы всем в стране было лучше жить.

– Пусть это громкие слова... Мы были уверены в том, что если будем хорошо учиться, хорошо работать, то это будет во благо, – верила Надежда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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