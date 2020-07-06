«Танцуют все!»: в Тюмени во время пандемии устроили подпольную вечеринку

Тайную вечеринку в разгар пандемии собрали в центре Тюмени, однако всё тайное стало явным. Организаторы – местная промогруппа – выложили в своей группе видео и фотографии, на которых явно узнаваем лаундж-бар Luna. Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» выяснил, где было весело, сколько стоил вход и кто ставил музыку.

В посте организаторы отметили двух резидентов под никами @official_dj_grut и @khoroshilovdima. Известно, что диджей Грут именует себя резидентом Lama party, приехал на вечеринку из Сочи. Дмитрий Хорошилов, молодой человек из Тюмени, отвечать на вопросы журналиста kp.ru не стал – перенаправил на аккаунт Lama party.

Вечеринка собрала немало желающих повеселиться. Организаторы остались довольны. Фото: @lama__party

Сами организаторы также предпочли промолчать. Однако фото- и видеоматериалов в аккаунте предостаточно, чтобы составить представление о прошедшей закрытой вечеринке.

Организаторы выложили в своей группе видео и фотографии, на который явно узнаваем лаундж-бар Luna. Фото: @lama__party

«Первое правило клуба – никто не должен знать о клубе»

Как и все мероприятия в России в период пандемии, эта тусовка тоже собиралась в Сети. Группа неизвестных организовала страницу, где публикует анонсы мероприятий. Однако известна только дата, место организаторы сообщают позже. Если, конечно, человек пройдет фейс-контроль. Получаешь проходку – добро пожаловать на вечеринку.

Как и все мероприятия в России в период пандемии, эта тусовка тоже собиралась в сети, но вышла в оффлайн. Фото: @lama__party

Несмотря на режим повышенной готовности, который продлили до 21 июля, участники вечеринки не стесняются выкладывать в сеть фотографии и отмечать резидентов.

Следующая вечеринка планируется на 11 июля. Фото: @ne4mat.72

Следующая вечеринка, по всей видимости, планируется на 11 июля. Объявленный вход – 300 рублей. Указано, что мероприятие будет проходить в центре города. Вход строго по списку, заявили организаторы.

На основании материалов в соцсетях полиция Тюменской области начала проверку об организации закрытой вечеринки.