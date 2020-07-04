Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 июля 2020 года: выявлен 81 новый случай

По информация оперативного штаба Тюменской области на 4 июля, за минувшие сутки выявлен 81 новый случай заболевания. Всего с начала пандемии в регионе заболело 3397 человек.

За те же сутки выздоровели 54 человека. За весь период число выписанных из больниц составляет 1969. Среди вновь заболевших – 6 детей. 11 пациентов из общего числа болеющих подключены к аппаратам ИВЛ. 143 человека размещены в обсерваторах, в том числе 6 детей. Под медицинским наблюдением остаются 1244 человека. Еще 3484 человека находятся на перевахтовке.

Напомним, что за весь период пандемии в Тюменской области скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.