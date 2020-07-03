В Тюмени прошел первый день сдачи ЕГЭ: рассказываем об ограничениях, правилах и суевериях

В России 3 июля стартовала кампания ЕГЭ. Сегодня полторы тысячи школьников Тюменской области сдавали экзамены по литературе, географии и информатике. Рассказываем, какие правила действовали на пунктах проведения.

Гимназия №16 встречает посетителей термометрией, просят продезинфицировать руки, надеть маску и перчаткиФото: Ирина Ромашкина

Пункты проведения экзаменов в тюменском регионе организованы в 47 школах. Одна из самых крупных – гимназия №16 в областной столице. Здесь проверяют знания по литературе, рассказала помощник руководителя пункта проведения экзамена №402 Анастасия Невидимова.

– У нас один из самых больших пунктов в Тюмени. Есть еще всего три школы, в которых такое же количество аудиторий, соответственно организован такой же большой пункт. У нас работает 33 аудитории, – пояснила она. – В предыдущие годы мы принимали до шестисот ребят. В связи с введением ограничительных мер из-за пандемии количество детей в аудиториях уменьшилось. Поэтому здесь сегодня распределено 257 участников.

Меры профилактики

В гимназии работают 66 аудиторных организаторов, в каждой – по два человека. Задействовано большое количество внеаудиторных наблюдателей.

– Все организаторы работают в масках и перчатках. Нам пришлось в этом году привлечь больше людей, потому что нам необходимо соблюдать все меры предосторожности. Когда мы принимали детей, соблюдали социальную дистанцию – по всей школе нанесены разметки. При входе была проведена термометрия, как тех организаторов, так и экзаменуемых, – пояснила Анастасия Невидимова.

Во дворе гимназии детей распределили по группамФото: Ирина Ромашкина

К встрече ребят гимназия отнеслась дисциплинировано. Накануне составили график, по которым школы подъезжали на пункт. В соответствии с графиком дети подъезжали на территорию школы, здесь они были рассредоточены. Во дворе нанесли специальную разметку, чтобы распределить их по аудиториям.

– Потом по алфавиту мы распределили потоки для входа. В этом году у нас впервые два входа на ППЭ, а не один, чтобы дети не пересекались, – подчеркнула организатор ППЭ №402. – В каждой аудитории по восемь человек. Единственное, у нас есть аудитория, где сдают экзамен дети с ОВЗ. В аудитории есть особые ограничения, там размещены всего лишь два ребенка.

Для детей обеспечили питьевой режим: привычные для школьников питьевые фонтанчики не используются, вместо них поставили кулеры с одноразовыми стаканчиками.

В школах нанесли специальную разметку, детей распределили по потокам, а приезжали они по графикуФото: Ирина Ромашкина

Правила ЕГЭ

Как и прежде, школьникам разрешается взять с собой паспорт, гелиевую ручку, гаджеты запрещены. Перед началом экзамена детей проинструктировали по сдаче ЕГЭ, затем вскрыли конверт с заданиями. На выполнение дали 3 часа 55 минут. За это время экзаменуемые должны были справиться с тестом и написать сочинение.

Литература считается одним из сложных предметов на ЕГЭ, поделилась переживаниями преподаватель 26-ой школы Елена Сиридюк, сопровождающая ученицу.

– Нужно много читать, знать много произведений, самому хорошо размышлять. Приводить правильные аргументы по книге и из жизни. Это непростой предмет, – пояснила она. – Пока она не выпрыгнет, не упадет на грудь, я не успокоюсь.

Стандартно, в школе дежурит медицинский работник, чтобы к нему в случае необходимости мог обратиться школьник. Кроме того, в коридорах школы и на дворовой территории ребят ждали сопровождающие педагоги.

Дети могут принести собственные средства защиты, если семья посчитает это нужным.Фото: Ирина Ромашкина

Школьные суеверия

20 лет работы педагог школы №73Оксана Велижанинова не изменяет своему главному правилу: не предполагать и не предсказывать результаты, которые может получить ее ученик. Сначала сдаст, потом будем рассуждать, пояснила она.

– Молчим до победного. Я пожелала им ни пуха, ни пера, они меня послали к черту. Один раз в году я разрешаю своим ребятам это, у нас традиция такая. Многие даже стесняются и отказываются, но мы суеверны, надо – на удачу! – рассказала Оксана Велижанинова.

Меняются формы сдачи экзаменов, модернизируются системы ЕГЭ, но суеверия педагогов остаются прежнимиФото: Ирина Ромашкина

Одна из ее подопечных – Александра мечтает стать мультипликатором. Саша демонстрировала свой талант изобразительного искусства в школе, рисовала учителям особенные открытки. Теперь же грезит о вузе, который подарит ей возможность творческой реализации. По словам Оксаны Велижаниновой, дети, сдающие литературу – большие оригиналы.

В Тюменской области около 430 потенциальных абитуриентов сегодня сдали ЕГЭ по литературе, по географии — 123, по информатике – более 550 человек.

Следующий экзамен пройдет 6 и 7 июля. Ребята будут сдавать русский язык, к нему готовятся около 7 000 школьников. 10 июля около 4 000 абитуриентов сдадут математику. 13 июля ребята продемонстрируют знания по физике и истории. 16 июля пройдут экзамены по химии. 20 июля школьники сдадут письменный ЕГЭ по иностранным языкам, а 22-23 июля – устный.

Первая волна кампании завершится 25 июля. Вторая волна – для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать в основные сроки, состоится с 3 по 8 августа.