«Море-море, мир бездонный»: во сколько тюменцам обойдется поездка на главные российские курорты

Наступило лето – пора отпусков. Уставшие от холодов и бесконечных новостей о коронавирусе тюменцы с нетерпением ждали, когда смогут отправиться к морю. И вот это время пришло! С 21 июня в Краснодарском крае отменили карантин, а с 1 июля станет доступен отдых в Крыму. Однако наравне с вопросом: «Куда поехать?», тюменцы размышляют над тем: «Во сколько обойдётся отпуск?».

Стоит отметить, что стоимость билетов на самолёт зависит от многих факторов. Например, от дня и времени вылета. Как правило, билеты на выходные и праздничные дни оказываются несколько дороже, чем в будни. Что касается времени, то наиболее выгодно брать билеты на ночные рейсы.

Ещё один фактор - это время, оставшееся до вылета. Все мы наслышаны о «горящих турах», предлагающих купить билеты за несколько дней до рейса. То есть чем ближе к дате вылета вы купите билет, тем больше шансов, что его стоимость окажется ниже средней.

И, пожалуй, самый важный фактор - это выбор авиакомпании. Здесь многое зависит от тарифных планов, пересадок в других городах и многого другого.

С поездами дело обстоит похожим образом. Стоимость билета зависит от категории вагона, фирменности поезда, дальности маршрута, сезона или времени суток отправления, а также спроса.

А теперь переходим к делу. «Комсомолка» постаралась разузнать стоимость билетов на самые популярные курорты России в июле.

Сочи.

Если вы планируете добираться до города самолётом, то вылет обойдётся от 5 до 23 тысяч рублей. Средняя стоимость билета – 11 тысяч. Поездка на поезд будет стоить немного дешевле – от 6 до 8 тысяч рублей.

Волны ласкают сочинский берег. Фото - pixabay.com.

Анапа.

Стоимость билетов по этому направлению очень схожа с предыдущим. Разница заключается лишь в билетах на поезд: она варьируется от 8 до 11 тысяч рублей.

Геленджик.

Добраться до курорта на самолёте обойдётся от 8 до 14 тысяч рублей. А вот на поезде придётся ехать с пересадкой до вокзала в Туапсе, примерная стоимость пути составит 7 тысяч рублей. Дальше придётся добираться на автобусе, билет на который стоит от 380 рублей.

В Геленджике можно понежиться под лучами солнца. Фото - pixabay.com.

Ейск.

Есть несколько вариантов, чтобы добраться до этого города. Если выбирать самолёт, то ближайшие аэропорты будут в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В обоих случаях примерная стоимость билетов составит 10 тысяч рублей. Далее необходимо пересесть на автобус, стоимость билета на который начинается от 500 рублей.

Туапсе.

Прямых авиарейсов до Туапсе нет. Ближайшие аэропорты находятся в Сочи, Краснодаре и Геленджике. Добраться до города можно на автобусе или электричке. Примерная стоимость от 200 до 500 рублей. На поезде билет обойдётся около 7 тысяч рублей.

Ялта.

Добраться до города можно только на самолёте с пересадками. Ближайший аэропорт находится в Симферополе, билет до которого обойдётся примерно в 12 тысяч рублей. После надо будет пересесть на автобус (от 240 рублей). На поезде маршрут до Симферополя будет стоить от 7 до 10 тысяч рублей.

Севастополь.

Чтобы оказаться в «городе русской славы», сначала необходимо добраться до Симферополя. Далее можно выбрать автобус (от 240 рублей), электричку (от 120 рублей) или такси (от 2 тысяч рублей).

Судак.

Как и в предыдущем направлении, добраться до города туристы могут лишь на самолёте с пересадкой в Симферополе. Далее необходимо сесть на автобус, билет на который стоит от 270 рублей.

Феодосия.

И вновь отдыхающим необходимо преодолеть расстояние до Симферополя. После надо пересесть на автобус или маршрутку, стоимость проезда начинается от 300 рублей.

Евпатория.

Желающие оказаться в «городе-здравнице» могут добраться до туда только через пересадку в Симферополе. После приземления необходимо пересесть на рейсовый автобус, цена которого от 200 рублей. Ещё можно добраться на электричке, билет в которой стоит 124 рубля.