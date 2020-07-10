Термальные источники, сплавы по горным рекам, трофейная рыбалка: в Тюмени обсудили туризм в УрФО

Организовать себе незабываемый отдых не выезжая из страны возможно. Более того, яркий, экстремальный и полный впечатлений отпуск можно провести в границах Уральского федерального округа. Он считается самым маленьким по количеству субъектов в стране, при этом является одним из наиболее привлекательных уголков в России для туристов. Что именно стоит посетить и какие природные достопримечательности обязательно нужно увидеть своими глазами, рассказали участники круглого стола «Межрегиональный туризм – 2020: актуальные направления отдыха в УрФО», прошедшего в формате онлайн на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень».

Термальные источники и музеи

Тюменская область предлагает «Открыть свою Сибирь» через знакомство с историей региона, уникальной кухней и термальными источниками.

По словам директора Агентства туризма и продвижения Тюменской области Марии Трофимовой, настоящим брендом региона стал культурно-туристский кластер «Тобольск – духовная сила России». На территории города действуют 11 музейных комплексов (Представительский кремль, Российская казна Сибири, Меновый двор, Тюремный замок, Музей семьи Императора Николая II).

Не менее популярно среди гостей региона направление Wellness туризма. Здесь отдыхающим действительно есть из чего выбрать: 18 санаториев высокого класса, в том числе санаторий «Сибирь», имеющий сертификат качества Национальной системы сертификации санаторно-курортных организаций.

Фото предоставлено участниками проекта «BIG TERRA – время путешествовать».

Для тех, кто любит уединение, тоже есть заманчивые предложения: в пределах Тюмени, всего в 20 – 40 км от города, расположены 54 базы отдыха, где можно активно провести время на природе. Настоящим местом притяжения также стал термальный SPA-комплекс – аквапарк «Лето-Лето». Всего на территории региона действует более 10 термальных комплектов, посещать которые можно круглогодично.

– У нас также можно познакомиться с историй нефтегазового освоения Западной Сибири, побывать на настоящей буровой установке высотой 45 метров в селе Успенка и отведать уху с нефтью, – рассказала Мария Трофимова.

Северное сияние и сплавы

На Ямале наибольшей популярностью пользуется этнографический туризм: как однодневные поездки в стойбища к оленеводам, так и с возможностью проживания в семьях коренных жителей. В округе большее поголовье оленей в мире, тысячные стада оленей есть у каждой семьи тундровиков.

– Полярный Урал – отдельная точка притяжения. Каждый здесь сможет найти занятие по душе, – рассказал заместитель начальника Управления государственной политики в сфере туризма департамента молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа Станислав Гавриленко.

Здесь туристам готовы предложить сплавы по горным рекам, пешие походы в горы, поездки в самые удаленные и красивейшие места. Среди них Нефритовая долина, плато Рай-Из, ледники, не тающие даже летом. Зимой у любителей экстрима есть уникальная возможность спуститься по склонам на сноуборде, а также порыбачить в чистейших реках и озерах, увидеть современников мамонтов – овцебыков. А с августа по апрель можно наблюдать уникальное северное сияние.

Фото предоставлено участниками проекта «BIG TERRA – время путешествовать».

Едут на Ямал и за интересной историей. Туристы могут пройти по дороге событий 70-летней давности. Маршрут «По следам 501-й стройки» знакомит с периодом строительства железной дороги с 1947 по 1953 годы. Она проходила от станции Чум до станции Игарка через совершенно не освоенные на тот момент территории севера Западной Сибири. Паутина концлагерей ГУЛАГа не обошла стороной и Ямал. «Мёртвая дорога» – так называют один из масштабных проектов 20-го века.

В настоящее время в Салехарде сохранилось несколько объектов 501-й стройки, доступных для посещения туристами. Во время прогулки по улицам столицы Ямала можно увидеть построенные заключенными здания архитектуры середины 20-го века. Некоторые деревянные строения спустя 70 лет сохранены как памятники регионального значения.

Трофейная рыбалка

Богатым туристско-рекреационным потенциалом обладает и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. На территории сконцентрировано большое количество памятников истории и культуры, уникальных природных объектов и самобытных поселений, бережно охраняющих наследие коренных малочисленных народов Севера. Всё это сочетается с современными объектами культуры, развитой инфраструктурой, экологически чистыми сельскими территориями.

– Югра – это одно из лучших мест для любителей порыбачить. Один из вариантов путешествия – рыбалка на брандвахте с возможностью поймать щуку весом 12 килограммов, – рассказал начальник Управления туризма департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дмитрий Савватеев.

Пользуются популярностью у гостей округа и туры в горы Приполярного Урала. Это особое место силы и перезагрузки, не оставляющее равнодушным никого. Особенно по вкусу такие туры приходятся любителям активного отдыха. Они могут отправиться в экспедиции на квадроциклах и мотоциклах, в пешие походы, а в рамках тура «Горными тропами священного Урала» познакомиться с самыми малоизученными горными системами в России, с прошлой и настоящей жизнью проживающих здесь народов, узнать о людях, добывавших здесь горный хрусталь и кварц до середины прошлого столетия.

Фото предоставлено участниками проекта «BIG TERRA – время путешествовать».

– Горы изрезаны заброшенными штольнями. Возле горы Неройка есть заброшенная кварцевая штольня, где можно наблюдать снежинки диаметром метр. Причем увидеть это природное явление можно в любое время года. Температура там всегда одинаковая, но удобнее добираться летом, когда уходит большая вода, или в холодный период, по зимнику, – пояснил Дмитрий Савватеев.

Соленое озеро и древняя обсерватория

Уникальными природными объектами может похвастаться и Курганская область. На территории региона есть свой аналог израильского Мертвого моря – озеро Медвежье. Из-за высокой минерализации соли в озере нет рыб и другой живности, только широкие пляжи, покрытые белоснежной солью, черные лиманы и каналы с красными берегами в зарослях солероса, высокие острова с величественными соснами и липами.

– В настоящее время в регионе ведется работа над созданием туристско-рекреационного комплекса на территории Белозерского и Варгашинского районов. В него войдет уникальный археологический памятник «Савин-1» – древняя обсерватория, стоявшая у истоков астрономии и астрологии. С помощью нее наши предки могли измерять время и предсказывать сезонные изменения в природе, – рассказал заместитель директора департамента экономического развития Курганской области Иван Смирных.

vk.com/zaural_turizm

Особой популярностью среди приезжающих также пользуется парк «Царево городище». На его территории воссоздана сторожевая башня, построена входная группа, расположен парк на месте основания слободы Царево Городище в 1679 году. Стоит туристам посетить и Успенский Далматовский мужской монастырь. Он был основан в 1644 году. Это единственный на территории Урала и Сибири монастырь, послуживший основой для формирования городского поселения и на протяжении около трехсот лет существовавший как город-монастырь.

Младший брат Байкала и национальные парки

Челябинская область традиционно привлекает туристов своими природными достопримечательностями. Летом сюда съезжаются любители активного отдыха, чтобы отправиться в пешие походы по Уральским горам, посетить национальные парки, сплавиться по горным рекам.

– Природные достопримечательности нашего региона действительно стоят того, чтобы их посмотреть. К тому же такой отдых доступен каждому. Добраться можно на обычном легковом автомобиле, – рассказал заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

По его словам, на сегодняшний день во всех национальных парках региона обеспечен достаточный уровень сервиса для отдыха с палатками. Туристы, приехавшие на личных автомобилях, могут оставить их на платных парковках с демократичными ценами, а сами палатки установить на специально оборудованных площадках.

Стоимость входного билета на территории самих парков также невысока, действуют скидки для категорий граждан, имеющих льготы. Разместиться можно также в гостевых домах и на базах отдыха, тоже вполне доступных по цене.

– Отдых недорогой, но он не содержит в себе серьезного туристического сервиса, это нужно понимать. Мы сейчас активно работаем над этим. Тем не менее ежегодно на озеро Тургояк и в национальные парки Таганай и Зюраткуль приезжает большое количество туристов. К тому же сезон у нас значительно длиннее, поэтому с мая по сентябрь – вполне комфортное время для посещения Южного Урала, – пояснил Андрей Минченко.

vk.com/zyuratkul2015

На территории Челябинской области также широко развита сеть санаториев. В числе самых популярных – Кисегач, Увильды, Карагайский Бор. Здесь всегда большое количество туристов, заранее бронирующих номера и покупающих путевки на отдых. Что касается познавательного туризма, то здесь гостей из других регионов привлекает челябинский государственный историко-культурный заповедник «Аркаим».

Это одно из поселений «Страны городов», осколок древнейших цивилизаций человечества, открытое на юге региона в 1987 году. При раскопках было обнаружено поселение, состоящее из обводного рва, двух колец земляных валов и центральной площади. Многие считают, что Аркаим – это место удивительной концентрации энергии. Вслед за археологами, историками, этнографами сюда едут многочисленные паломники, экстрасенсы, люди, которые надеются найти здесь исцеление или просветление.

В зимнее время года регион популярен среди любителей горнолыжного отдыха. Сюда приезжают покататься на горных лыжах и сноубордах. Курорт «Солнечная долина» уже не первый год становится местом проведения чемпионатов международного уровня.

Полную версию круглого стола, прошедшего специального проекта «BIG TERRA – время путешествовать» (sovet.megatyumen.ru/turizm-v-urfo), можно посмотреть на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень», а также в паблике «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».