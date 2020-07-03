Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 июля 2020 года: открыли пляжи и горячие источники

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 85 и составило 3316 человек.

Фото - https://yandex.ru/covid19/stat.

Всего зараженных: 3316.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 40 человек выздоровели (за весь период – 1915), восемь детей (заболели за минувшие сутки), 12 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 136 человек – в обсерваторах (из них шесть детей), 1216 человек остаются под медицинским наблюдением, 3484 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Оперативный штаб по коронавирусу в Тюменской области принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 21 июля. Изменения в соответствующее постановление областного правительства внесли накануне, 3 июля. Жителям региона разрешили посещать пляжи и термальные источники на открытом воздухе.

В Тюменской области зафиксирован антирекорд по числу заболевших COVID-19 – 85 человек. Местных жителей предупреждают, что в области не могут ослабить режим повышенной готовности, пока граждане не начнут уважать друг друга, соблюдая все предписанные требования безопасности.

В Тюменском кардиологическом научном центре – филиале ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19. Здесь выявили пять случаев заболевания. Среди заразившихся – медицинский сотрудник и четыре пациента. Случаи заболевания были зарегистрированы в кардиологических отделениях № 1 и № 2. Заболевшие госпитализированы в моноинфекционные госпитали.

За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8 915 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 667 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 859 летальных исходов, выздоровели 437 893 человека.