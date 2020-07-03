2020-07-03T21:28:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области режим повышенной готовности продлили до 21 июля

Однако есть ряд изменений
Руслан Савинов
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В Тюменской области режим повышенной готовности продлили до 21 июляВ Тюменской области режим повышенной готовности продлили до 21 июляФото: pixabay.com
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Оперативный штабом по коронавирусу в Тюменской области принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе. Изменения в соответствующее постановление областного правительства внесли сегодня, 3 июля.

Напомним, в регионе действует обязательный для всех жителей масочный режим. Его необходимо неукоснительно соблюдать в общественных местах.

Кроме того, транспортные компании обязаны с 6 июля обеспечить информирование пассажиров о невозможности совершить поездки на общественном транспорте без медицинских масок, а с 8 июля - не допустить пребывание в транспорте лиц без надетых масок, это следует из обновленного постановления.

Но есть и послабления. Прямо с сегодняшнего дня, 3 июля, жителям Тюменской области разрешили посещать пляжи и термальные источники на открытом воздухе, то есть специально оборудованные и пригодные для организованного отдыха.

- Принимать посетителей такие учреждения смогут при условии создания всех условий для соблюдения социальной дистанции и предписанных Роспотребнадзором требований, - особо уточнили в региональном оперштабе.

Наконец, граждане старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями по-прежнему обязаны соблюдать самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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