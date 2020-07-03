В Тюменском кардиологическом центре – вспышка заболевания коронавирусом

В Тюменском кардиологическом научном центре – филиале ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19. О текущей ситуации в медицинском учреждении рассказали представители оперативного штаба региона.

– По данным регионального управления Роспотребнадзора, здесь выявили пять случаев заболевания. Среди заразившихся – медицинский сотрудник и четыре пациента). Случаи заболевания были зарегистрированы в кардиологических отделениях №1 и №2. Заболевшие госпитализированы в моноинфекционные госпитали, – рассказали в оперштабе.

Также стало известно, что специалисты ведомств уже определили круг контактных лиц (122 человека) и организовали их лабораторное обследование. Медики каждый день наблюдают за всеми контактными, которые изолированы в своих квартирах.

В учреждении усилили дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия. В соответствии с предписанием управления в Тюменском кардиологическом научном центре проведена заключительная дезинфекция.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что очаги заражения коронавирусом были зафиксированы в областных клинических больницах № 3 и № 19, в центре «Милосердие», на предприятии «Уватнефтегаз», в аптечном складе «Фармацея», а также в местном управлении Федеральной службы судебных приставов.

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