2020-07-01T17:07:15+03:00
Общество

В Тюмени на голосование по поправкам в Конституцию заявились динозавры и супергерои

Креативщики внесли позитива в серые будни [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени на голосование по поправкам в Конституцию заявились динозавры и супергерои. Фото: соцсетиВ Тюмени на голосование по поправкам в Конституцию заявились динозавры и супергерои. Фото: соцсети
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Жители Тюмени довольно креативно подошли к голосованию по поправкам в Конституцию, которое 1 июля проходит по всей России. Пока одни надевают медицинские маски и перчатки, другие косплеят персонажей комиксов и доисторических существ.

На одном из участков избиратели обнаружили динозавров и парня в костюме а-ля Индиана Джонс. Оказалось, что монстры – это всего лишь роботы, которых создали специально для детских праздников. А их предводитель – профессор-гений, который изобрёл уникальный механизм для «усмирения» динозавров.

Динозавры на избирательном участке. Фото: Анастасия Праздникова

Динозавры на избирательном участке. Фото: Анастасия Праздникова

- Наши монстры - совершенно уникальные роботы, аналогов которых в России ещё нет. Изготовлены на заказ по нашим эскизам и много чего умеют: моргают, двигают головой, издают звуки. Каждый элемент начиная от зубов и заканчивая хвостом выглядит очень и очень реалистично, - рассказывает тюменка Анастасия Праздникова. – Участвуют короли среди хищников: Тирекс и Алазавр - гиганты размером 2 на 3 метра. Они сражаются между собой, профессор их усмиряет. Поэтому, к ним можно подходить, трогать и даже обнимать. Они совершенно не опасны для детей.

Таким образом «динозавры» убили двух зайцев одним ударом – и по поправкам проголосовали, и себя прорекламировали. Ну, чтоб звали на праздники.

Профессор Гений и его питомцы. Фото: Анастасия Праздникова

Профессор Гений и его питомцы. Фото: Анастасия Праздникова

На другом участке избирательная комиссия и наблюдатели тоже были обескуражены, когда к ним пришла Рэйвен, супергероиня комиксов из команды «Юные титаны». По словам очевидцев, люди остались в восторге от появления девушки, хотя не обошлось и без сарказма.

Рэйвен голосует. Фото: ЧС Тюмень

Рэйвен голосует. Фото: ЧС Тюмень

- Девушка внесла в серые будни позитива. Спасибо таким людям, которые дарят позитивные эмоции! А то все на улицах унылые, да ещё погода пасмурная, - говорят очевидцы.

Рэйвен показывает паспорт. Фото: Тюмень Топчик

Рэйвен показывает паспорт. Фото: Тюмень Топчик

- Ей надо было не температуру мерить, а сразу бригаду вызывать, - смеётся Артём Алымов.

У супергероя померили температура. Фото: ЧС Тюмень

У супергероя померили температура. Фото: ЧС Тюмень

Но пальму первенства среди необычных участников голосования держит кот, который "пришёл" на участок вместе со своим хозяином.

Кот пришёл на голосование по Конституции. Фото: Активная Тюмень

Кот пришёл на голосование по Конституции. Фото: Активная Тюмень

Напомним, в Тюмени завершается голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным оперативного штаба, нарушений нет, явка на 15.00 местного времени превысила 68 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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