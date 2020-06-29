Советы психолога: как в наши дни сохранить себя?

Борис Юрьевич Приленский, заведующий кафедрой медицинской психологии и психотерапии Тюменской государственной медицинской академии, профессор, доктор медицинских наук, академик Международной академии психологических наук, включен в Европейский регистр психотерапевтов.

Борис Юрьевич Приленский, заведующий кафедрой медицинской психологии и психотерапии Тюменской государственной медицинской академии.

Все мы, безусловно, люди активные, деятельные, общительные. Многим сейчас довольно непросто, когда мы вынуждены обходиться без общения, любимой работы, привычных развлечений.

Не зря утверждается, что самое сложное – это жить в эпоху перемен. Приспосабливаясь к новым условиям, мы переживаем стрессовое состояние, о чем сигнализирует наше тело (повышение тонуса мускулатуры и давления, учащение сердцебиения), так и в изменении психического состояния. Это проявляется во все более частых скандалах и возрастающей нервозности.

С чем это связано? Многое за последнее время изменилось в нашей жизни – сломался привычный жизненный уклад, нет работы, нельзя встречаться и гулять.

При стрессе часто возникает тревога, что выражается в виде диффузного опасения и ожидания неопределенной угрозы, характер и время которой не поддается предсказаниям. Что же это такое – тревога, как она развивается и к каким последствиям приводит?

1. Самое начальные проявления выражаются в виде внутренней напряженности («предстартовая» лихорадка). Состояние боевой готовности в умелых руках может помочь в спорте и в работе, особенно, если оно непродолжительно. Однако при длительном сохранении такого состояния могут возникать последствия, разрушительные для здоровья.

2. Следующая стадия – к вышеописанным проявлениям присоединяется обостренная чувствительность к различным воздействиям (звукам, свету, прикосновениям, запахам, ощущениям в теле). Это, с одной стороны, может быть полезным при выполнении боевого задания, в спорте, на охоте, но в повседневной жизни чаще ведет к повышенной возбудимости, нарушениям поведения, расстройствам сна.

3. Собственно тревога характеризуется ожиданием неприятностей, угрозы жизни, здоровью, безопасности. Человек при этом суетлив, беспокоен, не находит себе места. В такой ситуации для сохранения душевного равновесия полезно в процессе физической активности «сжечь» энергию возникших переживаний.

4. Собственно страх – это уже более выраженное состояние, которое, скорее всего, знакомо каждому из нас. Оно возникает при неожиданном возникновении значительной опасности и ведет либо к оцепенению, бездействию, либо к хаотическим действиям (массовая паника, вандализм).

5. Пятый уровень – это ощущение неотвратимости надвигающееся катастрофы, что обнаруживается в следующих проявлениях:

a. я знаю, что происходит что-то очень плохое, что-то необычное;

b. чувствую, что не могу сидеть на месте;

c. чувствую крайнюю неуверенность;

d. возникает желание немедленно обратиться за помощью;

e. чувствую беспокойство;

f. чувствую разочарование.

Обычно на эти проявления обращают мало внимания, а зря. Дело в том, что длительно сохраняющийся стресс губителен для здоровья. К заболеваниям, вызванных стрессом, относят различные виды неврозов, панические атаки, психосоматические заболевания, зависимое поведение, нарушения поведения. К сожалению, в процессе лечения препаратами нередко забывают о причине недуга. Необходимо либо устранить стрессовую ситуацию, или, если это невозможно, изменить к ней отношение.

В процессе психотерапии эти причины не только выявляются, но и происходит освобождение от эмоционального напряжения, восстанавливается работа внутренних органов, возвращается оптимизм и вера в себя. Мы считаем важным вернуть возможность пользоваться собственными ресурсами – теми резервами, которые хранит наше тело и наша психика.

Для профилактики стресса следует хорошо высыпаться, не забывать об умеренной физической нагрузке, любоваться природой, слушать музыку, рисовать.

Фото - Тюменская государственная медицинская академия.

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