На ярмарке фестиваля «Время Побед» можно купить продукцию от тюменских производителей

Тюменские товаропроизводители готовятся к участию в продовольственной ярмарке, которая приурочена к фестивалю «Время Побед». Сегодня предприятия показали журналистам свое производство и сообщили о том, какую продукцию они представят жителям областного центра во время ярмарки. Подробности – в материале «Комсомолки».

Рыбное пиршество

Рыбоперерабатывающий комплекс «Эра-98», расположенный в поселке Молодежный, представит на ярмарке широкий ассортимент своей продукции. Это вяленая речная и морская рыба: пелядь, ряпушка, сырок, лосось, кижуч, горбуша и другие, продукция холодного и горячего копчения, слабосоленая продукция, пресервы, салаты из морской капусты и так далее.

Компания "Эра-98" производит пресервы, вяленую и копченую рыбуФото: Есен Абилькенов

Планируется, что в ходе ярмарки будет представлено порядка 3 – 6 тонн продукции предприятия. Торговля будет вестись в двух точках, которые расположатся недалеко от фирменных магазинов компании: в проезде Солнечный, 24 и на Моторостроителей, 6. Предприятие будет принимать участие в ярмарке с 27 июня с 8 часов утра.

На предприятии в основном используется ручной трудФото: Есен Абилькенов

Как рассказал главный технолог ООО «Эра-98» Александр Балабанов, чаще тюменцы предпочитают вяленую и речную рыбу. Компания производит 12 тонн вяленой рыбы в месяц, а также более 6 тонн продукции холодного и горячего копчения. В планах – открытие кулинарного отдела, где будут производиться котлеты, пельмени, колбасы и другие продукты, а также запуск производства красной икры.

Комплекс производит в месяц производит 12 тонн вяленой рыбы, а также более 6 тонн продукции холодного и горячего копченияФото: Есен Абилькенов

– Мы используем натуральное сырье, готовим собственные ингредиенты для посола, маринования, также используя для этого натуральные компоненты. Замороженная морская рыба идет с рыбозаводов. Есть собственная лаборатория, ведется ветеринарный контроль, – говорит главный технолог.

Он отмечает, что на сегодняшний день на производстве в основном все процессы производятся вручную. Однако в дальнейшем планируется поэтапная модернизация.

– Прогресс не стоит на месте, будем развиваться. Хотя есть такие этапы, на которых ручной труд никак не заменить, – добавляет Александр Балабанов.

Главный технолог Александр БалабановФото: Есен Абилькенов

Пока розничная сеть комплекса представлена двумя торговыми точками формата «магазин у дома». Но в перспективе на ближайшие год-два стоит задача довести эту цифру до десяти. Причем ассортимент этих заведений будет расширяться за счет продукции в стиле hand maid, а также мясных полуфабрикатов. Кроме того, продукция предприятия уже представлена во многих крупных торговых сетях.

Карамель на любой вкус

Дом карамели «Ландрин» на ярмарке предложит тюменцам около двух тонн своих конфет ручной работы. Как поделилась генеральный директор Таисия Шевченко, небольшой, но дружный коллектив активно готовится к участию, возможно, цех заготовки в канун ярмарки засидится на работе до глубокой ночи. В ассортименте компании к празднику традиционно будет не только карамель, но также мороженое, сладкая вата и другие угощения. Всего компания готовит к ярмарке порядка 7 – 8 тысяч конфет. Торговля будет проходить в двух местах: у школ № 92 (район ТРЦ «Кристалл») и № 94 (Заречные микрорайоны).

Дом карамели "Ландрин" работает в Тюмени третий годФото: Есен Абилькенов

– У нас есть конфеты и со вкусом бекона, многим нравится. Хотя вкусы у всех, конечно, разные. Но когда было празднование года Свиньи, пятачки с таким вкусом у нас разлетелись очень быстро. Также популярны конфеты со вкусом сыра, это наша идея, теперь за нами повторяют многие мануфактуры. Еще есть вкус острого перца чили, попкорна, кактуса, который похож на мяту. Подобные конфеты востребованы, например, на 1 апреля, – рассказывает Таисия Шевченко.

Таисия Шевченко показывает, как выглядит карамель "пельмень на палочке"Фото: Есен Абилькенов

В производстве используются натуральные компоненты: сахар, вода, глюкозный сироп. Для получения нужных цветов применяются различные красители из натуральных добавок: тархун, свекла, морковь, уголь и другие.

Производство карамели - сложный и трудоемкий процессФото: Есен Абилькенов

– Белый цвет карамели получается исключительно путем ее растягивания. Многие для получения белой карамели добавляют диоксид титана. Он официально разрешен, тем не менее научно доказано, что это достаточно вредный компонент. Поэтому мы отказались от его использования, – рассказывает Таисия Шевченко.

Кондитеры провели небольшой мастер-класс для журналистов, показав весь процесс приготовления – от разогрева карамели до вырезания готовых разноцветных конфет. Главным хитом компании является пельмень на палочке. Это конфета в виде популярного в Сибири продукта, которую делают из белой карамели. Как признается руководитель компании, на всех ярмарках, гастрономических фестивалях «пельмень» расходится лучше всех. Хотя не это изобретение мастеров «Ландрина», он стал своеобразной визитной карточкой тюменской компании.

Белую карамель получают путем простого растягиванияФото: Есен Абилькенов

Дом карамели работает в Тюмени уже третий год. Многие авторские рецепты коллектив изобрел самостоятельно. Никаких кондитерских курсов они для этого не посещали. Об уровне мастерства кондитеров дома карамели «Ландрин» говорит тот факт, что одну из работниц компании в свое время переманили работать в Санкт-Петербург.

– Многие просят нас запустить франшизу, поделиться технологиями, секретами производства. Но мы их бережно храним. При этом сами мы перепробовали практически всю карамель, которую производят в мире, нас трудно чем-то удивить, и мы можем сравнивать качество конкурентов со своим. В то же время и наша карамель объехала всю Россию, – говорит Таисия Шевченко.

В компании работают искусные кондитерыФото: Есен Абилькенов

Название «Ландрин» компания получила от фамилии известного русского кондитера Федора Ландрина, который более 150 лет назад первым начал производить в России карамель. Эту историю коллектив рассказывал тюменским детям во время мастер-классов, которые до пандемии проводились в доме карамели по выходным.

В производстве используются натуральные ингредиентыФото: Есен Абилькенов

В итоге это стало для коллектива хорошей традицией. Многие дети узнали, как создается карамель, научились сами делать конфеты. Сейчас по понятным причинам проведение мастер-классов пришлось прекратить. Но коронавирус когда-нибудь перестанет быть таким опасным.

Знаменитое тюменское печенье

Еще один производитель, который будет встречать гостей на ярмарке фестиваля «Время Побед», имеет богатую историю, насчитывающую более 30 лет. Компания «ББК» известна в Тюмени благодаря своему фирменному печенью «Плазма». Это витаминизированный продукт, который уже много лет пользуется большим спросом не только на юге области, но и в северных округах и в соседних регионах.

На ярмарке компания будет работать на двух площадках – в районе школ № 48 и № 92, на улицах Судостроителей и Зелинского, рассказала генеральный директор ООО «ББК» Ирина Арутюнян.

Печенье "Плазма" - визитная карточка компании БККФото: Есен Абилькенов

Производитель планирует представить около двух тонн кондитерских изделий, в том числе не только любимую многими «Плазму», но также сдобное печенье, пирожные, торты, бисквиты и другую продукцию.

На ярмарке БКК представит около двух тонн своей продукцииФото: Есен Абилькенов

– И все же «Плазма» – это наш основной продукт. На рынке оно уже более 25 лет. Особенность этого печенья в том, что оно богато витаминами А, В, С, группы В1 и В12, содержит коллоидное железо, натуральный мед и другие полезные элементы. Этот продукт знают и любят. Рецептура производства за все эти годы практически не менялась. Сейчас добавилась линейка печенья «Фитнес-плазма» для целевой аудитории. В разработке другие продукты, – рассказывает Ирина Арутюнян.

Генеральный директор Ирина АрутюнянФото: Есен Абилькенов

В месяц предприятие реализует порядка 40 – 60 тонн печенья на рынках трех субъектов, а также в Свердловской области. В цехах налажено конвейерное производство, которое от начала замеса теста до выпуска готового печенья занимает порядка 40 минут.

В месяц реализуется 40-60 тонн продукцииФото: Есен Абилькенов

Как рассказала Ирина Арутюнян, в планах развития компании разработка новых, более компактных форматов упаковки, выпуск новых продуктов, модернизация производства. Также предприятие готовит к запуску новый формат сайта, где также появится возможность для покупки продукции компании в онлайн-режиме, что становится общим трендом.

В планах компании модернизация производстваФото: Есен Абилькенов

Напомним, ярмарки «Время побед» стартовали в Тюмени с 25 июня. Они проходят на различных площадках по всему городу. Свои товары по ценам производителя представляют известные тюменские бренды, производители мясной, молочной, рыбной продукции, кондитерских изделий, выпечки и многого другого.