2020-07-01T20:05:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 2 июля 2020 года: очередной прирост заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 июля 2020 года
Вадим Бегун
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В Тюменской области очередной прирост заболевших. Фото - pixabay.com.В Тюменской области очередной прирост заболевших. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 68 и составило 3155 человек.

Всего зараженных: 3155

Изоляция для приезжих: нет

Фото - https://yandex.ru/covid19/stat.

Фото - https://yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 72 человека выздоровели (за весь период – 1844), девять детей (заболели за минувшие сутки), девять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 137 человек в обсерваторах (из них шесть детей), 1198 человек остаются под медицинским наблюдением, 3667 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов, полностью выздоровел 10 281 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 654 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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