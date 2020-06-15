На господдержку претендуют более 500 НКО Тюменской области

На прошлой неделе департамент социального развития Тюменской области сообщил о том, что на дополнительную поддержку государства претендуют порядка 500 социально-ориентированных некоммерческих организаций, работающих в регионе. В условиях пандемии государство предприняло меры по поддержке третьего сектора, чтобы сфера НКО продолжала свое развитие независимо от внешних факторов.

Отметим, что в Тюменской области действуют различные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые являются одними из самых активных в стране. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Полтысячи претендентов

Минэкономразвития России сформировал реестр СО НКО, которым будет предоставлена дополнительная поддержка в связи с коронавирусом. В числе мер – субсидируемые кредиты по ставке 2% на зарплаты сотрудникам, отсрочка на полгода от уплаты страховых взносов, освобождение от уплаты налогов на прибыль за второй квартал 2020 года и так далее. В реестр включены СО НКО, которые с 1 января 2017 года получали субсидии и гранты в рамках федеральных программ, являлись поставщиками социальных услуг либо исполнителями общественно полезных услуг.

– Данная программа стартовала с 1 июня и продлится до 1 ноября текущего года. В ней предусмотрены особые условия погашения. Если организация сохранила не менее 90% сотрудников, то льготный кредит и проценты по нему будут полностью списаны. То есть выплаты осуществит государство. Если организация сохранила не менее 80% сотрудников, она должна будет вернуть только половину суммы кредита и процентов по нему, – сообщила директор департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

Также программой предусмотрена такая мера как продление сроков по уплате страховых взносов, налогов, авансовых платежей по налогам за исключением НДС, освобождение от уплаты налогов и авансовых платежей, сборов по налогу на прибыль организаций, добавила Ирина Ожогина. Это касается ежемесячных авансовых платежей, которые должны быть уплачены во втором квартале 2020 года. Предусмотрены стимулирующие налоговые выплаты для участия в благотворительной деятельности юридических лиц.

Эти компании, передавшие на безвозмездной основе некоммерческим организациям из реестра свое имущество и денежные средства, смогут включить их в состав внереализационных расходов при определении базы по налогу на прибыль организаций. Это позволит НКО активнее взаимодействовать с коммерческим сектором для реализации своих проектов, а бизнес сможет продемонстрировать свою социальную ориентированность и добрую волю.

Региональные меры

Отметим, что в Тюменской области с 2018 года действует региональная программа поддержки социально ориентированных НКО, рассчитанная на период до 2023 года. Общий объем финансирования из областного бюджета в течение 6 лет составит почти 2,4 миллиарда рублей. В этом году на реализацию программы выделено почти 432 миллиона рублей.

Также важным пунктом программы является формирование организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для деятельности СО НКО, направленной на решение актуальных социальных проблем в регионе. В работе по поддержке третьего сектора помимо профильного департамента социального развития, который отвечает за реализацию программы, также участвуют областные департаменты культуры, здравоохранения, физкультуры, спорта и дополнительного образования, образования и науки, труда и занятости и другие.