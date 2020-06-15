2020-06-15T20:15:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 16 июня 2020 года: новые очаги и закрытие магазинов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 июня 2020 года
Вадим Бегун
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В Тюменской области зафиксированы новые очаги распространения COVID-19. Фото - pixabay.com.В Тюменской области зафиксированы новые очаги распространения COVID-19. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 июня 2020 года. В Тюменской области зафиксированы новые очаги распространения COVID-19.

В Тюменской области зафиксировали новые очаги заражения коронавирусной инфекцией. Рост заболеваемости по региону подскочил сразу на десять процентов по сравнению с позапрошлой неделей. В структуре заболеваемости преобладают семейные очаги. Так, в какие-то дни регистрировалось от 40 до 50 процентов случаев, которые приходились на семью. Есть и завозные случаи, на их долю приходится порядка десяти процентов от общего количества случаев. Кроме того, регистрируются случаи заболевания среди возвращающихся из других субъектов России после вахтовой смены.

В Тюменской области за прошедшую неделю отметили рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сразу на 10 процентов. По оценкам представителей местного управления Роспотребнадзора, это связано с нарушением их рекомендаций. За выходные проверили две организации – рынок Михайловский и магазин «Лента» на улице Мельникайте. Там не соблюдали дезинфекционный режим, не соблюдалась социальная дистанция и масочный режим. Масок не было ни на посетителях, ни на сотрудниках.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 73 и составило 2269 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 246 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 34,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 143 летальных исхода, полностью выздоровели 4 489 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 091 летальный исход, выздоровели 284 539 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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