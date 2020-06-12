2020-06-12T14:45:19+03:00
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Автопробег «Флаги России» прокатился по Заводоуковску в честь праздника

Дрифтеры Заводоуковска впервые собрались на автопробег
Ирина Ромашкина
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Заводоуковские дрифтеры устроили автопробег в День РоссииЗаводоуковские дрифтеры устроили автопробег в День РоссииФото: Ирина Ромашкина
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Ближе к полудню 12 июня у автовокзала Заводоуковска внимание горожан привлекло необычное действо. Здесь собирались гоночные машины, а впереди автоколонны встало патрульное авто ГИБДД.

В Заводоуковске прошел автопробег "Флаги России".Ирина Ромашкина

Раньше местные жители в День России такого не видели, а сегодня горожане радостно приветствовали парад машин с развевающимися российскими флагами.

Колонна ехала в сопровождении Госавтоинспекции Фото: Ирина Ромашкина

Колонна ехала в сопровождении ГосавтоинспекцииФото: Ирина Ромашкина

Пандемия, возможно, зародила новую традицию в Заводоуковске. Прежде здесь проводили автопробег на День российского флага или в день рождения Тюменской области. В уютный, компактный городок приезжает много автолюбителей всех мастей и марок. Например, проводили с мотоциклистами, тогда по улицам прокатились 80 байков из Упорово, Ялуторовска, Голышманово, Тюмени. Пусть коронавирусная инфекция не позволила размахнуться, но зато открыла дорогу новым активистам – местному автоклубу ZvD Dift Team72.

Каждая машина ехала в флагом России Фото: Ирина Ромашкина

Каждая машина ехала в флагом РоссииФото: Ирина Ромашкина

Парни заявили о себе этой зимой, ребята хотели вдоволь покататься по озеру, для чего обратились за помощью в городскую администрацию. Знакомство обернулось сторицей спустя полгода. Сегодня, 12 июня, дрифтеры взяли в администрации флаги России и поехали по родному городу поздравлять земляков.

Дрифтеры прокатились около 15 км.Ирина Ромашкина

– Решили проехаться по городу в честь праздника, чтобы люди нас увидели и порадовались. Все ребята поддержали автопробег, спасибо им за поддержку, – рассказал руководитель заводоуковских дрифтеров Никита Сарычев.

В полдень прозвучал гимн России, после этого автомобилисты тронулись. Колонну гонщиков возглавила машина Госавтоинспекции. За ней потянулись два десятка ярких отечественных дрифт-каров и иномарок. Над каждой развевался российский флаг. Водители по пути сигналили встречным машинам и прохожим.

К автопробегу могли присоединиться все желающие Фото: Ирина Ромашкина

К автопробегу могли присоединиться все желающиеФото: Ирина Ромашкина

Жители Заводоуковска выходили на улицу, махали колонне, снимали автомобили на смартфон. К автопробегу даже присоединились добровольцы. Так процессия прокатилась около 15 км, конечной точкой стала стоянка у администрации.

В завершении автопробега "Флаги России" дрифтеры выстроились в ряд.Ирина Ромашкина

Здесь машины уже ждали мальчишки и девчонки, а также их родители, которые пришли сюда, чтобы посмотреть вблизи на крутые тачки и увлекательную патриотическую акцию.

Больше всех радовались мальчишки, которые приехали на точку сора колонны, чтобы полюбоваться на крутые тачки Фото: Ирина Ромашкина

Больше всех радовались мальчишки, которые приехали на точку сора колонны, чтобы полюбоваться на крутые тачкиФото: Ирина Ромашкина

А ЕЩЕ...

Заводоуковск присоединился к всероссийским акциям «Окно России», «Флаги России», концерты во дворах и другим. Заводоуковские артисты учреждений культуры собрали группу и отправились в села по району, где проводят поздравительные концертные программы.

Окна и фасады зданий украшены флагами России и национальной символикой Фото: Ирина Ромашкина

Окна и фасады зданий украшены флагами России и национальной символикойФото: Ирина Ромашкина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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