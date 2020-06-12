Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 июня 2020 года: в числе заболевших остался всего один ребенок

За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано 22 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 2069 заболевших.

За сутки выздоровели 11 человек, за весь период – 1217. На сегодняшний день три пациента из общего числа болеющих находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. В числе заболевших всего один ребенок.

В обсерваторе размещены 115 человек, в том числе пять детей. Еще 1 614 жителя региона остаются под медицинским наблюдением, а 3 909 человек находятся на перевахтовке.

Всего за весь период пандемии в Тюменской области скончались 13 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, сообщают в оперативном штабе Тюменской области по коронавирусу.