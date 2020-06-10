2020-06-10T11:34:04+03:00
Здоровье

«Донорствуем мошкаре»: тюменцы жалуются на станцию переливания крови

Тюменцы вынуждены стоять в очереди, чтобы сдать кровь
Ирина Ромашкина
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«Сдаем кровь на улице мошкаре»: доноры вынуждены стоять в очереди перед Областной станцией переливания крови«Сдаем кровь на улице мошкаре»: доноры вынуждены стоять в очереди перед Областной станцией переливания кровиФото: Ирина Ромашкина
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Следуя призывам областной станции переливания крови сдать кровь, тюменцы потянулись в медучреждение, чтобы стать донорами. Однако это оказалось не так просто: в назначенное время добровольцы «поцеловали» дверь на входе.

На сайте медицинской организации висит объявление: «Уважаемые доноры! Наше учреждение работает в обычном режиме. Очень просим всех, кто может сдать кровь, приходить, ведь из-за карантина отменились массовые донорские акции и выезды в районы Тюменской области, а это значит, что сдавать кровь стали меньше. Ждем вас каждый будний день с 08.00 до 13.30».

На деле у дверей клиники собирается очередь голодных доноров (перед сдачей крови нельзя есть).

– В 9.30 стоит ничего не понимающая очередь. Ждёт. «Госуслуги» всех честно звали сдать, но при этом наш центр переливания в легком шоке, – сетует тюменка. – Я им лично звонила: стоит автоответчик, что с 9 до 14 они работают. В итоге на двери объявление, что до 13.00. Начальное время непонятно. В итоге сдаем кровь на улице мошкаре!

Мало того что у станции переливания крови образовалась очередь, так еще люди приходят без масок и перчаток. Где же безопасность?

– Половина доноров без масок, и все без перчаток, – сетует читательница kp.ru. – Ну и главное – никто не понимает логики движения. Дистанция в очереди соблюдается только за счёт сознательности тех, кто в ней стоит. Донорский центр пояснений не даёт, что делать?

10 июня кровь сдали более 100 тюменцев. Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

10 июня кровь сдали более 100 тюменцев. Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась за разъяснениями к департаменту здравоохранения Тюменской области. В ведомстве подчеркнули, что все доноры на станции находятся в масках в обязательном порядке. Их выдают непосредственно на входе, если донор пришел без маски. Внутрь запускают по пять человек, остальные находятся на улице, где могут быть без маски.

– Станция переливания ни в каком шоке не находится, к любому потоку они готовы. Однако текущая эпидемиологическая ситуация создает неудобства для обеих сторон. Не представляется возможным ежесекундно контролировать очередь и убеждать соблюдать правила. Сегодня пришло уже более 100 доноров, – пояснила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

С расписанием, как оказалось, ларчик просто открывался. Из-за пандемии всё меняется интенсивно, в том числе и график работы. Приходится адаптироваться быстрее, чем строчить объявления на сайт. Не говоря уже о том, что на автоответчике придется менять запись о графике приема, а это совсем пустая трата сил и времени. Администраторы пошли наиболее простым путем: обозначили часы работы на входной двери. Далее поток принимают в порядке очереди.

– Мы очень надеемся не только на сознательность в соблюдении дистанции, что очень важно, но также на понимание наших доноров. Заложники этой ситуации все, но в донорах сейчас есть особая нужда, поэтому не стоит на месте создавать конфликтные ситуации, которые только будут отвлекать всех, что только увеличит время ожидания, – обратилась с просьбой к горожанам Александра Малыгина.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев принять участие в донорском марафоне. По его информации, донорская кровь в региональных больницах нужна постоянно, особенно сейчас, когда из-за пандемии количество доноров резко сократилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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