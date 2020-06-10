Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 июня 2020 года: число больных перевалило за две тысячи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 июня 2020 года. Число больных перевалило за две тысячи.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 32 и составило 2013 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 32 человека выздоровели (за весь период – 1176), шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), четверо детей (из общего числа заболевших), 47 человек в обсерваторе, 1 667 остаются под медицинским наблюдением, 3 816 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 12 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 34,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов, полностью выздоровело 10 386 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.