«Исчадие ада!»: Алёна Водонаева обрушилась с критикой на Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП

Телеведущая и блогер Алена Водонаева из Тюмени резко негативно высказалась о случившемся с Михаилом Ефремовым. Прошлым вечером, 8 июня, популярный российский актер стал виновником трагичных событий на Садовом кольце в Москве.

– Фу, как противно от новости про Ефремова! Это просто чудовищно, это просто не поддается никакому объяснению, когда люди… Люди! Ну ладно ты хочешь сдохнуть: ты иди, убейся об автобус, я не знаю, прыгни со скалы. Но ты подвергаешь риску других людей, – высказала свое негодование Алёна Водонаева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/783859" frameborder="0"></iframe> Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.

Будучи за рулем пьяным, он вылетел на встречную полосу и протаранил несколько машин на скорости. Ефремов вышел из машины, изрядно шатаясь, спросил у свидетелей аварии, все ли живы. В случившемся он признал вину. Известно, что в аварии пострадали два участника ДТП, один из них позднее от полученных травм скончался в больнице.

Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Скриншот видео

Она объяснила подписчикам, почему не смогла оставить без внимания эту новость. Еще в Тюмени четыре года Водонаева работала криминальным журналистом. По словам теледивы, ей приходилось ежедневно снимать дорожно-транспортные происшествия, где из искореженных автомобилей доставали тела спецтехникой.

– Когда матери сидели над телами своих детей, которых сбивали пьяные [дураки] насмерть… Я считаю, что те, кто садится за руль в нетрезвом состоянии, – просто исчадия ада, – заявила Алёна. – Далеко ходить не надо. Можно в интернете посмотреть все эти ужасные сцены, когда автомобили въезжают в остановки, где стоят люди, или сбивают людей на пешеходных переходах. Или когда вылетают на встречную полосу пьяные. И так происходят аварии каждый день, и так каждый день люди умирают на дорогах по неосторожности, так зачем же вы еще пьяные-то садитесь за руль? Ну что тебе мешает вызвать такси, если ты выпил?

Дочь Ефремова: "Нечего за рулем пьяным ездить!". Скриншот личной страницы Анны-Марии Ефремовой в Instagram

Дополним, ранее стало известно, что Михаила Ефремова осудила за поступок родная дочь Анна-Мария. В своем Instagram она написала:

– Когда играешь себе спокойно, и тут подруга из СМИ пишет: «Твой батя только что чуть не разбился на автомобиле». Забавно узнавать новости о своих родственниках от третьих лиц. Впрочем, ничего нового, – прокомментировала девушка, опубликовав фото с безучастным выражением лица. О том, что ее отец и мать алкоголики, Анна-Мария не раз говорила публично.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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