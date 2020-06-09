2020-06-09T19:46:36+03:00
Происшествия

«Исчадие ада!»: Алёна Водонаева обрушилась с критикой на Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП

Телеведущая вспомнила, как снимала репортажи с мест ДТП в Тюмени
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Комментарии: comments2
Алёна назвала поступок Ефремова чудовищным. Фото с личной страницы Алёны Водонаевой в InstagramАлёна назвала поступок Ефремова чудовищным. Фото с личной страницы Алёны Водонаевой в Instagram
Изменить размер текста:

Телеведущая и блогер Алена Водонаева из Тюмени резко негативно высказалась о случившемся с Михаилом Ефремовым. Прошлым вечером, 8 июня, популярный российский актер стал виновником трагичных событий на Садовом кольце в Москве.

– Фу, как противно от новости про Ефремова! Это просто чудовищно, это просто не поддается никакому объяснению, когда люди… Люди! Ну ладно ты хочешь сдохнуть: ты иди, убейся об автобус, я не знаю, прыгни со скалы. Но ты подвергаешь риску других людей, – высказала свое негодование Алёна Водонаева.

Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.

Будучи за рулем пьяным, он вылетел на встречную полосу и протаранил несколько машин на скорости. Ефремов вышел из машины, изрядно шатаясь, спросил у свидетелей аварии, все ли живы. В случившемся он признал вину. Известно, что в аварии пострадали два участника ДТП, один из них позднее от полученных травм скончался в больнице.

Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Скриншот видео

Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Скриншот видео

Она объяснила подписчикам, почему не смогла оставить без внимания эту новость. Еще в Тюмени четыре года Водонаева работала криминальным журналистом. По словам теледивы, ей приходилось ежедневно снимать дорожно-транспортные происшествия, где из искореженных автомобилей доставали тела спецтехникой.

– Когда матери сидели над телами своих детей, которых сбивали пьяные [дураки] насмерть… Я считаю, что те, кто садится за руль в нетрезвом состоянии, – просто исчадия ада, – заявила Алёна. – Далеко ходить не надо. Можно в интернете посмотреть все эти ужасные сцены, когда автомобили въезжают в остановки, где стоят люди, или сбивают людей на пешеходных переходах. Или когда вылетают на встречную полосу пьяные. И так происходят аварии каждый день, и так каждый день люди умирают на дорогах по неосторожности, так зачем же вы еще пьяные-то садитесь за руль? Ну что тебе мешает вызвать такси, если ты выпил?

Дочь Ефремова: "Нечего за рулем пьяным ездить!". Скриншот личной страницы Анны-Марии Ефремовой в Instagram

Дочь Ефремова: "Нечего за рулем пьяным ездить!". Скриншот личной страницы Анны-Марии Ефремовой в Instagram

Дополним, ранее стало известно, что Михаила Ефремова осудила за поступок родная дочь Анна-Мария. В своем Instagram она написала:

– Когда играешь себе спокойно, и тут подруга из СМИ пишет: «Твой батя только что чуть не разбился на автомобиле». Забавно узнавать новости о своих родственниках от третьих лиц. Впрочем, ничего нового, – прокомментировала девушка, опубликовав фото с безучастным выражением лица. О том, что ее отец и мать алкоголики, Анна-Мария не раз говорила публично.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Нечего за рулем пьяным ездить!": дочь Ефремова отказалась помогать ему после скандального ДТП

19-летняя Анна-Мария осталась безучастна к трагедии (подробности)

"Выскочил на встречку": Очевидцы выложили в сеть жесткое видео с места ДТП с участием актера Михаила Ефремова

По словам владельцев разбитой машины, звезда «Дня радио» и «Границы» сильно пьян (подробности).

«Все узнаете со временем»: жена Михаила Ефремова не может говорить о смертельной аварии

Родные популярного актера, который вечером 8 июня устроил аварию, убиты случившейся трагедией (подробности)

Служба доставки поможет родным погибшего в ДТП с Ефремовым курьера

Коллеги рассказывают о Сергее как о добром, ответственном и трудолюбивом человеке (подробности)

"Блестящий актер, но как человек - сволочь!": в соцсетях требуют реального срока для Михаила Ефремова

Пользователи Инстаграма готовы линчевать актера за пьяное ДТП, в котором погиб человек (подробности).

"Все, это конец": раскаявшийся Михаил Ефремов заявил, что его не надо "отмазывать" после смертельного ДТП

Актер Иван Стебунов рассказал kp.ru подробности рокового вечера (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Жириновский: Если Ефремов не будет наказан, это вызовет взрыв возмущения. Машину конфисковать и выселить за 100 километров из Москвы!

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Олег Ефремов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Вместо тюрьмы лучше его сослать в саратовский театр на 7 лет»: Друг Михаила Ефремова Андрей Ургант прокомментировал смертельное ДТП с участием актера
Андрей Львович не стеснялся в выражениях и даже назвал Евремова «идиотом, который нажрался и убил человека» [видео]
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «КАЛИНИНГРАД»
Александр Моор призвал тюменцев принять участие в донорском марафоне
На тюменской трассе ввели реверсивное движение до сентября
В Тюмени автомобиль сбил двух пенсионерок и покинул место ДТП
Для тюменцев откроют пляжи. Рассказываем, где
В Конституции закрепят статус Государственного совета
На тюменской Лесобазе загоревшийся пух перепугал местных жителей
Тюменцам рассказали, как пережить аномальную жару
Сбербанк предоставил более 1,1 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Атамари» в Тюмени
В День России тюменцев оставят без алкоголя
В тюменском селе заживо сгорели животные
«Недетская смелость»: 10-летний тюменец помог односельчанам тушить крупный пожар
Для голосования по поправкам в Конституцию обеспечат безопасные условия
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июня 2020 года увеличилось на 34 человека
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Карантин во благо: в Тюменской области снизилась преступность
В Тюмени обследуют дом с трещинами: жильцы временно расселены в гостиницу
В Тюмени врачи извлекли из легкого ребенка деталь конструктора
В Тюмени начинает свою работу XI «Юридическая неделя – 2020»
В Тюмени оштрафовали водителей, которые ехали по велодорожке у парка Гагарина