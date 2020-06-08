«Я прозрел, когда ослеп»: ограничения здоровья – это поиск новых возможностей, считает тюменец Степан Панов

Парусный спорт, наука и общественная деятельность сегодня поглощают жизнь 40-летнего тюменцы Степана Панова. Все эти увлечения прежде даже не интересовали его. Но 14 лет назад, когда он потерял зрение, Степан приобрел нечто большее.

– Я прозрел, когда ослеп. Когда я был здоровым, у меня всего этого не было в жизни. Я не хочу обратно. Я всё это [зрячий мир] уже видел, мне это всё неинтересно. Мне вот здесь бесконечно интересно! – заявляет Степан.

Когда ослеп, ему потребовалась социализация. Протянутая рука помощи тюменских общественников привела его в Тюменский государственный университет. Став педагогом-психологом, в 2013 году Степан защитил свой первый социальный проект на форуме «Утро», выиграл 100 000 рублей на навигаторы для слепых. В 2013 – 2015 годы Степан защитил и реализовал подобных проектов для инвалидов почти на миллион рублей.

Степан Панов учит зрячих кататься на велосипеде, роликах. Фото: сообщества "Белая трость" в Тюмени

С 2014 года Панов руководит сообществом «Белая трость», это всероссийское движение, основанное в Екатеринбурге Олегом Колпащиковым. Степан обучается в магистратуре, работает в «Лиге добровольцев» ТюмГУ. А еще он развивает «Школу мастеров инклюзии», где ребята учатся проводить мастер-классы, и «Университет инклюзивного добровольчества». Оба проекта Панов подал на Добровольцы.рф.

Степан проводит тренинги на взаимодействие в темноте, коллективы даже на самокатах, роликах и велосипедах катаются. Также он ведет проект «Лаборатория инклюзивных игровых технологий», где является автором инклюзивных игр. Например, крестики-нолики, в которые можно играть не на бумаге, а руками.

– Это интересно всем, игры покупают педагоги для детей, в семью. Я был дизайнером всего этого. Хочется социализировать не только себя, но и других людей: учить, что можно жить по-другому, – поясняет он. – Хотим сделать в 2021 году большой форум, чтобы собрать ребят из университетов УрФО. Проектов очень много, ежегодно что-нибудь добавляется. Рассказываем о правилах взаимодействия с инвалидами. В Тюмени проводим фестиваль инклюзивных игр, флешмобы и различные акции в темноте. Эти тренинги полезны для всех, ведь они развивают 3D-мышление.

Панов проводит тренинги - знакомства с миром темноты. Фото: сообщества "Белая трость" в Тюмени

С воодушевлением мужчина рассказывает, что в Екатеринбурге ребята даже продают прогулки по городу «Путешествие в темноте». Они проходят какой-то участок по улице, потом едут в автобусе, потом идут в кафе, завтракают.

– Мне бы клонироваться раза в три, тогда можно было бы в Тюмени и ресторан в темноте открыть, и прогулки делать, и работать, и в «Парусах» участвовать, – смеется Панов.

Ежегодно с 2015 года тюменец участвует в инклюзивном состязании «Паруса духа».

– Это непередаваемые ощущения! Морские волки, с которыми ты сидишь на одной яхте! У тебя есть место в команде, и порой от тебя многое зависит, – делится опытом Степан.

В 2018 году Панов провел регату в Тюмени на озере Андреевском. А в 2019-м тюменская команда отправилась на всероссийские соревнования в Калининграде, где заняла второе место. Кстати, миссия экспедиции – подготовка к кругосветке, так что, возможно, Степан отправится в большое плавание…