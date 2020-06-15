«Девушка с жемчужной сережкой»: тюменка Елена Юшкова преобразилась для шоу Первого канала

Тюменка Елена Юшкова приняла участие в программе «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным. В эфире Первого канала девушка рассказала о флешмобе, который набрал большую популярность в период самоизоляции. Его суть заключается в том, что пользователи социальных сетей из самых разных подручных материалов воссоздают известные произведения искусства.

«Девушка с жемчужной сережкой» – самая популярная работа флешмоба #изоизоляция. Моя работа была сделана специально для сюжета на Первом канале в программе «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным, которая вышла сегодня. На днях опубликую сюжет», – написала в своем аккаунте в «Инстаграме» тюменка.

Стоит отметить, что картина Яна Вермеера – это далеко не первый воссозданный Еленой Юшковой портрет. Ранее она «копировала» Ренуара и Пикассо. Однако самой известной ее работой стала реплика «Дамы с единорогом» Рафаэля. На ней женщина заменила единорога на плюшевого «ждуна».

Фото со странички Елены Юшковой в "Инстаграм".

Подписчики Елены хвалят ее новую работу: «Ваши интерпретации поражают своей актуальностью», «Твоя – самая оригинальная». Фотограф поблагодарила всех за поддержку и теплые слова.

«Спасибо редакторам Первого канала, которые предложили мне поучаствовать в съемках и приехали к нам в гости. Спасибо любимому мужу, который теперь стал тоже суперфотографом, спасибо гостям передачи. Рада была увидеть в сюжете крутые работы участников флешмоба», – написала горожанка в «Инстаграме».