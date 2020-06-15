Больше, чем привычный ЖК: тюменцев удивит новый городской квартал

Наша Тюмень постоянно развивается, уровень строительства в городе становится выше. Такие тренды, как вход с уровня земли или видеонаблюдение и дизайнерское оформление подъездов, становятся нормой, и у покупателей поднимается планка запросов. Поэтому застройщики идут еще дальше, постоянно улучшая свои проекты. Так, жилье, которое еще три года назад отнесли бы к недоступному многим бизнес-классу, сегодня можно получить за вполне разумные деньги. Например, квартиры нового проекта строительной компании В72 – Городской квартал УНО.

Название «Городской квартал» обязывает застройщика придумать что-то оригинальнее, чем обычный ЖК. Кажется, так оно и будет. Зеленый двор с тропинками и тремя уровнями освещения на закрытой территории – такое есть не у всех. Также уже известно, что подготовкой детских площадок займется финская фирма КОМПАН. Конструкции их производства сейчас установлены в Затюменском парке.

Фото - В72.

Жилая часть – это два разноэтажных здания, состоящих из нескольких секций. На крышах расположатся открытые террасы, где можно будет почитать книгу летним вечером или просто посмотреть на звезды. Хорошо, если такой ход задаст тренд по всей Тюмени, и подобные террасы перестанут быть для нас чем-то новым и необычным.

Фото - В72.

В UNO многое продумано для комфорта будущих жильцов. В общем холле – помещение для хранения колясок, велосипедов и самокатов. Вход в подъезд на уровне земли, поэтому молодым мамам не придется таскать коляски по ступенькам.

Фото - В72.

А что внутри? Много отличных планировок на площади от 23 до 95м². Все квартиры продуманы – лоджии с панорамным остеклением, гардеробные, кухни-гостиные, отсутствие длинных коридоров.

Часть парковочных мест расположена в пределах закрытой территории во дворе. Есть и подземный паркинг – фишка, которой могут похвастаться далеко не все. Отсюда можно подняться на лифте на свой этаж. Количество мест рассчитано так, что на каждую квартиру приходится больше одного машино-места.

Проект получил финансирование от Сбербанка, а значит, все будет построено точно в срок.

Мы видим в UNO проект с большим потенциалом. Здорово, если он запустит в городе волну террас на крышах, новых площадок, удобных планировок, эстетичных холлов и многоуровневой архитектуры.