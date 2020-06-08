Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 июня 2020 года: очередная смерть и новый очаг в детском саду

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 июня 2020 года. Зафиксирована очередная смерть и обнаружен новый очаг в детском саду.

Несмотря на то что в Тюменской области ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, многих волнуют вопросы об активных очагах COVID-19 на территории региона, а также о количестве заболевших детей. О ситуации, складывающейся в области, рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

В Тюмени – еще одна жертва COVID-19. Это уже двенадцатая смерть в регионе с начала наблюдения за распространением новой коронавирусной инфекции. Несмотря на все усилия врачей, скончался 71-летний мужчина с тяжелым хроническим сопутствующим заболеванием.

В Тюменской области в настоящее время работают 45 обсерваторов, где размещают вахтовиков. Всего их там сейчас более трех тысяч. Начиная с 26 апреля в обсерваторах региона проходили двухнедельный карантин 8405 граждан. По состоянию на 5 июня, оттуда выехали 4983 человека.

В Тюменской области с 8 июня начали работать центры занятости. Правда, пока в ограниченном режиме: попасть туда можно только по предварительной записи.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил соцработников и волонтеров за самоотверженный труд. По его словам, в период режима самоизоляции на их плечи легла особая миссия.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 39 и составило 1947 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 36,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 112 летальных исходов, полностью выздоровели 3 957 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 971 летальный исход, выздоровели 230 688 человек.