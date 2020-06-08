2020-06-08T13:50:30+03:00
Общество

Семь проектов федерального застройщика «Талан» признаны лучшими в регионах

Дворы «Талана» не имеют аналогов по наполнению
Вадим Бегун
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Семь проектов федерального застройщика «Талан» признаны лучшими в регионах. Фото - "Талан".Семь проектов федерального застройщика «Талан» признаны лучшими в регионах. Фото - "Талан".
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Девять премий в масштабном градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек единого ресурса застройщиков «ТОП ЖК» получили жилые комплексы федерального застройщика «Талан». Проекты оценивали по 17 группам параметров более 400 российских экспертов. Среди критериев – транспортная доступность, архитектура, благоустройство, безопасность и планировочные решения.

По итогам конкурса тюменский «Интеллект-квартал» федерального застройщика вошел в тройку лучших новостроек в общероссийском рейтинге. Лучшими в регионах признаны жилые комплексы «Доминант» в Пермском крае, «Клубный дом Фруктовой» в Удмуртии и дом бизнес-класса «Поколения» в Хабаровском крае. Комплексный проект «Квартал энтузиастов» стал призером в Республике Башкортостан.

Фото - "Талан".

Фото - "Талан".

Высокую оценку экспертов получили проекты авторского благоустройства компании: дворы «Талана» не имеют аналогов по наполнению. Благоустройство ЖК «Квартал энтузиастов» в Уфе вобрало в себя все последние тренды и по наполняемости двора, и по качеству исполнения: канатная дорога, скалодром, пешеходный фонтан, площадь для проведения праздников, сквер для прогулок, площадка для выгула животных.

«Мы составляем портрет будущих жильцов и с учетом этого формируем задачи для архитекторов и проектировщиков. При проектировании дворов учитываются интересы до 10 разных групп: детей от 0 до 4 лет, от 5 до 11 лет, подростков, мам с колясками, пенсионеров и др. Придумывая идеи для будущего жилого комплекса, архитекторы прописывают около 30 «сценариев» того, как можно провести время на детской площадке и во дворе». Наталья Гарифуллина, заместитель генерального директора компании «Талан» по маркетингу.

«Мы решили не ограничиваться стандартными игровыми элементами – песочницей, качелями и каруселью. Во дворах есть многофункциональные игровые комплексы, спортивные площадки для стритбола и мини-футбола, уличные тренажеры для воркаута». Максим Гайдай, региональный руководитель по проектированию компании «Талан».

«Талан» внедряет в проекты составляющие «умного двора»: бесключевой доступ на территорию, USB-зарядки и WiFi во дворе. К примеру, проект «Талана» «Интеллект-квартал» в Тюмени отвечает запросам современного горожанина и даже опережает их: в доме уже внедрен модуль «умной» квартиры, система распознавания радиосигналов «виртуальный консьерж», во дворе – WiFi, а доступ к камерам видеонаблюдения доступен со смартфона.

Фото - "Талан".

Фото - "Талан".

Конкурсная комиссия отметила внимание застройщика к безопасности жителей. В каждом проекте выдержано от 5 до 7 уровней безопасности: концепция «двор без машин», закрытая территория, видеонаблюдение, контроль доступа во двор и подъезд по RFID-меткам, оборудованные пункты охраны в домах и многоуровневое освещение во дворах и по периметру домов.

Ефим Басин, председатель жюри, конкурса «ТОП ЖК», председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства:

«Победа в конкурсе достигается исключительно за счет максимального учета застройщиком самых современных требований по созданию комфортной среды проживания. В этом отличительная особенность премии. Купить первое место здесь невозможно в принципе».

Леонид Казинец, президент Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА):

«Конкурс «ТОП ЖК» направлен на поддержку лучших практик жилищного строительства. Сегодня покупатели новостроек преимущественно черпают информацию из рекламы. Конкурс же дает новый ориентир, информируя людей о том, какие жилые комплексы признаны профессионалами лучшими и почему».

Справка о компании

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 жителей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 13 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ханты-Мансийске, Перми, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду и дворы-трансформеры с авторским дизайном. Проекты «Талана» включают современные цифровые сервисы: «умная квартира», бесключевой доступ. Компания первой в России начала масштабно реализовывать квартиры по счетам эскроу.

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