Роспотребнадзор: в Тюменской области стабилизировалась эпидемиологическая обстановка по коронавирусу

Несмотря на то что в Тюменской области ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, многих волнуют вопросы об активных очагах COVID-19 на территории региона, а также о количестве заболевших детей. О ситуации, складывающейся в области, рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

– На сегодняшний день в Тюменской области отмечается стабилизация эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируется от 30 до 40 случаев заболевания. С середины мая минимум заболеваемости – 11 случаев, максимум – 51. Всего с начала наблюдения зафиксировано 20 очагов распространения COVID-19 в организованных коллективах с общим количеством пострадавших практически пятьсот человек, или 26% от всех зарегистрированных случаев заболевания на территории региона, – рассказал Летюшев.

По его информации, ведомством снято с контроля 16 очагов по истечении инкубационного периода (14 дней), еще четыре очага остаются на контроле. Один из них – в областной инфекционной больнице, которая находится на улице Ленина, 69. Там было зарегистрировано семь случаев, определен круг контактных (123 человека, из них 88 медицинских работников и 35 пациентов). Источником инфекции послужил первый пациент, у которого болезнь протекала бессимптомно. Все контактные лица были временно отстранены от работы.

– Следующий очаг образовался в детском саду № 50 (два случая заболевания). В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что это два ребенка из одной семьи. Дети заразились непосредственно по месту жительства. В детском саду был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, этот корпус временно приостановил свою деятельность. Сегодня, 8 июня, последний день инкубационного периода, этот очаг будет снят с контроля, корпус начнет дальше функционировать. Были определены контактные, сотрудников отстранили от работы, детей – от посещения. Было организовано их медицинское наблюдение по месту проживания, их двукратно обследовали на новую инфекцию. Во всех корпусах проведена заключительная дезинфекция, – проинформировал начальник отдела местного управления Роспотребнадзора.

Он также заявил, что ранее был выявлен один медработник с положительным результатом лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Медик посещал три образовательных учреждения: лицей № 34, детский сад № 50 и детсад № 166, корпус 1. Новых случаев заболевания, связанных с ним, к счастью, не выявлено. Также стало известно, что было зарегистрировано восемь случаев заболевания в двух отделениях областной клинической больницы № 1 по адресу: улица Юрия Семовских, 10. Там через два дня заканчивается инкубационный период, новых случаев также не выявлено.

– Сейчас на контроле есть один очаг на производстве – АО «Сибнефтемаш» (13 случаев). Определено 88 контактных лиц, их временно отстранили от работы. Новых случаев там не зарегистрировано. В детском отделении ОКБ № 2 вспышки заболевания не было. Был выявлен один случай заноса, заболел ребенок. Инкубационный период уже закончился, этот случай не получил распространения. В Ишиме есть разные очаги заболевания, причем преобладают семейные очаги. Инкубационный период еще не закончился. Проводится огромный пласт работы в части медицинского наблюдения и лабораторного обследования всех контакных лиц, – резюмировал Александр Летюшев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы уже начинают интересоваться возможностью поездки на курорты России летом. Горожане планируют отдохнуть на черноморском побережье, а также на Алтае и у Байкала. Так, с 1 июня в Сочи открылись санатории и оздоровительные комплексы, имеющие лицензию на санаторно-курортное лечение, основное открытие отелей должно состояться после 6 июня. Однако пока самолеты в Сочи не летают, первый прямой рейс из нашего города назначен на середину июня, но его могут перенести, как делали уже два раза.

О ситуации с распространением коронавируса в Тюменской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцам, уезжающим на отдых, понадобится справка об отсутствии коронавируса

Документ должен быть выдан не позже двух дней до заезда в отель (подробнее)