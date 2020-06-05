Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 июня 2020 года: статистика по заболевшим пошла на спад

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 июня 2020 года. Статистика по заболевшим пошла на спад.

В Тюменской области скончался еще один пациент с коронавирусом. Это уже десятая жертва COVID-19 в регионе. Несмотря на все усилия врачей, умерла женщина 93 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

В Тюменской области приобрели три новых компьютерных томографа для диагностики ковидной пневмонии. Два аппарата – в ОКБ № 1 и «инфекционке» – уже заработали, еще один скоро подключат в горполиклинике № 17.

Тюменцам напомнили, кто обязан соблюдать режим самоизоляции. При первых признаках заболевания ОРВИ им необходимо позвонить в больницу, врач придет домой.

В Тюменской области снижается заболеваемость COVID-19. Показатель составил 120,8 на 100 тысяч населения, что в 2,5 раза меньше, чем в среднем по России.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 36 и составило 1834 человека.

За последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода, полностью выздоровели 8 057 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровели 212 680 человек.