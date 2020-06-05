В Тюмени скончалась 93-летняя женщина с коронавирусом

В Тюменской области сегодня, 5 июня, скончался еще один пациент с коронавирусом. Это уже десятая жертва COVID-19 в регионе.

– Несмотря на все усилия врачей, скончалась женщина 93 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. За весь период пандемии в регионе скончались десять пациентов с подтвержденным диагнозом новой инфекции. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также стало известно, что за минувшие сутки были зарегистрированы 36 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 1834), 27 человек выздоровели (за весь период – 1010), пять детей заболели (из общего числа заболевших), шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 288 человек находятся в обсерваторах (из них 13 детей), 2 096 остаются под медицинским наблюдением, 3 309 человек находятся на перевахтовке.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области приобрели три новых компьютерных томографа для диагностики ковидной пневмонии. Два аппарата – в ОКБ № 1 и «инфекционке» – уже заработали, еще один скоро подключат в горполиклинике № 17.

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