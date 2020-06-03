Тюменские предприятия снабжают продуктами животных из зоопарка

Две тюменские производственные компании поставили сегодня партию продуктов для животных зоопарка, расположенного в районе Винзилей. Благотворительную помощь развлекательному комплексу, оказавшемуся в затруднительном положении в период самоизоляции, оказали резиденты Индустриального парка в пос. Боровский – компании «Прованс» и «Ландис».

Сотрудничество к тому же оказалось взаимовыгодным: производители с пользой распоряжаются остатками продукции, которые в ином случае пришлось бы утилизировать, а звери получают запас еды на несколько недель вперед. За процессом погрузки и последующей кормежки животных наблюдал корреспондент «Комсомольской Правды» – Тюмень». Подробности – в материале.

250 кило овощей в день

Компания «Прованс» наладила отгрузку до 250 кило овощей в день для животных тюменского зоопарка. Это остатки от производства, которые по разным причинам не идут в производство, например покровные листы салата, сломанные стебли, кочерыжки и так далее.

Компания "Прованс" поставляет овощи и салат для копытных и других животныхФото: Есен Абилькенов

Компания по производству свежих натуральных салатов и овощных смесей известна далеко за пределами Тюменской области. Ее продукция поставляется в торговые сети, магазины, кафе и рестораны не только по региону, но и во многие города России, в том числе Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону и так далее. Несмотря на серьезное сокращение спроса (около 40процентов) из-за закрытия заведений общепита, предприятие продолжает работать, развивая новые направления.Одно из них – онлайн-площадка по бесконтактной доставке свежих салатов по ценам ниже, чем в магазинах. Ежедневно курьеры обслуживают в среднем по 30 заказов. Как рассказала представитель компании Анна Русакова, партнерами предприятия являются многие фермерские хозяйства Тюменской области, поставляющие свежую продукцию для производства салатов.

– Наша компания занимает второе место в России по объемам переработки салатов с показателем до 50 тонн в сутки. При поддержке правительства Тюменской области мы реализуем различные обучающие программы для фермеров по выращиванию тех или иных культур, необходимых для производства салатов.

В условиях пандемии предприятие уже воспользовалось поддержкой банков, предоставивших каникулы по выплатам кредитов и лизинговых платежей. Также идет сбор документов для участия в других программах поддержки бизнеса.

Как поделился коммерческий директор компании «Прованс» Олег Бурейко, идея поддержать зоопарк возникла, когда в соцсетях появились сообщения о том, что из-за закрытия зоопарка для посещений возникли проблемы с продуктами для животных.

Олег Бурейко показывают продукцию, которую будут есть животные в зоопаркеФото: Есен Абилькенов

– От процесса переработки у нас остается определенный объем, который не идет на салаты, но пригоден для употребления в пищу животными. Это свежие овощи, листья салата, которые мы отбраковали в соответствии с нашими производственными требованиями. Но это в любом случае свежий экологичный продукт, полезный для животных, – поделился Олег Бурейко.

Как отметила Анна Русакова, даже после снятия ограничений и возобновления работы зоопарка компания готова продолжать поставки корма для животных на безвозмездной основе. Она также отметила, что если такая же помощь потребуется второму тюменскому зоопарку, компания готова ее оказать.

– Эти животные в свое время радовали нас, посетителей. Поэтому сегодня, когда зоопарку потребовалась помощь, мы с радостью откликнулись, как и многие рядовые тюменцы, которые привозят продукты и переводят деньги, – добавляет Анна Русакова, у которой, как она поделилась, дома 4 собаки и 5 кошек.

Мороженое любят все

От необходимости утилизировать остатки продукции теперь избавлена и компания «Ландис», которая производит популярное мороженое под брендом «Тюменский пломбир». Как рассказал коммерческий директор ООО «Ландис» Андрей Шкурко, компания может предоставлять около 100 кило продукции в неделю. Это крошка от вафельных стаканчиков и рожков, «лом» мороженого, в состав которого входят только натуральные компоненты (молоко, сгущенка, сахар, масло, желатин, а также либо ванилин, либо какао-порошок).

В неделю для животных будет поставляться около 100 кило продукции ООО "Ландис"Фото: Есен Абилькенов

– Ветеринар зоопарка оценил состав продукции и дал добро на то, чтобы поставлять ее для пищи животным. В зоопарке есть свой морозильник, где можно хранить наш продукт, чтобы кормить им в готовом виде тех животных, которых допускается кормить мороженым. Кроме того, его можно использовать при приготовлении каши, – поделился Андрей Шкурко.

По словам Андрея Шкурко, компания не могла пройти мимо призыва администрации зоопарка помочь животнымФото: Есен Абилькенов

На этом предприятии о бедственном положении зоопарка также узнали из соцсетей, и решили прийти на помощь. По словам коммерческого директора, оформить бракованные остатки для передачи зоопарку даже выгоднее, чем утилизировать, поскольку за эту процедуру нужно платить. При этом все оформляется официально, чтобы не было вопросов со стороны налоговой и других ведомств. Остатки реализуются по цене 10 копеек за кило. В дальнейшем «Ландис», как и коллеги из «Прованса», готова оказывать зоопарку поддержку на постоянной основе и после снятия всех ограничений, связанных с коронавирусом.

Лакомство для медведя и не только

О том, кто самый главный сладкоежка в тюменском зоопарке, стало понятно очень быстро. Когда партия продукции от тюменских компаний прибыла к месту назначения, с мороженым директор зоопарка Олег Погудин сразу же отправился к вольеру с медведями. Старший из них, соскучившийся по посетителям, устроил небольшое шоу, чтобы получить угощение. Тюменское мороженое явно пришлось ему по душе, впрочем, как и малышу из соседнего вольера.

Мишка приветствует директора и гостей зоопарка, которые привезли ему мороженоеФото: Есен Абилькенов

– Мне самому была интересна его реакция на мороженое. Как мы видим, ему понравилось. Но с таким продуктом важно знать меру. Вообще, мы кормим их кашами с мясом, овощами и фруктами, но по мороженке в день им точно не помешает. Кроме медведя, думаю, мороженым можно будет кормить кабанов, некоторых обезьян, – говорит Олег Погудин.

Молодому медвежонку лакомство тоже понравилосьФото: Есен Абилькенов

Что касается салатов и овощей, то их едят практически все. Всего в зоопарке содержится около 350 животных примерно 100 видов. Для прокорма хищников необходимо 1,2 тонны мяса в месяц. Фруктов и овощей уходит порядка 15 кило в день. Когда зоопарк работал, предприятие самостоятельно закупало корм для зверей. Но после введения периода повышенной готовности заведение не работает уже около двух месяцев. Из-за отсутствия прибыли возникли финансовые трудности. На призыв в социальных сетях привезти продукты для животных откликнулись простые тюменцы, которые обеспечили зверей кормом на месяц вперед. Теперь к этому процессу подключились и предприятия. Несмотря на это, компания, которой принадлежит зоопарк, приходится брать кредиты для закупок, чтобы обеспечить недостающий рацион питания.

В зоопарке много животных, которые питаются овощамиФото: Есен Абилькенов

А вот корм для хищников приходится приобретать отдельноФото: Есен Абилькенов

– У нас много добрых и отзывчивых людей, спасибо им большое. Мы всегда запасались продуктами на 2–3 месяца. Например, уже сейчас мы прорабатываем вопрос подготовки запасов на зиму, хотя до нее вроде бы еще далеко. Но думать об этом надо заранее, – говорит директор зоопарка.

Звери ждут посетителейФото: Есен Абилькенов

В перспективе есть наработки по сотрудничеству зоопарка с различными предприятиями, торговыми сетями и магазинами по поставке продуктов, пригодных для питания животных. Что касается перспектив открытия зоопарка для посещений, то Олег Погудин надеется, что это произойдет уже в июне. По его словам, звери соскучились по общению с людьми и будут рады гостям.