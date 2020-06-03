2020-06-03T20:09:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 июня 2020 года: очередная смерть и увеличившаяся статистика заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 июня 2020 года
Вадим Бегун
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В Тюмени умер пациент, статистика заболевших снова увеличивается. Фото - pixabay.com.В Тюмени умер пациент, статистика заболевших снова увеличивается. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 июня 2020 года. В Тюмени умер пациент, статистика заболевших снова увеличивается.

В Тюмени скончался еще один человек с коронавирусом. У пожилого мужчины так же, как и у предыдущих жертв COVID-19, были сопутствующие заболевания. Несмотря на все усилия врачей, умер мужчина 66 лет. У него была двусторонняя вирусная пневмония и сопутствующее тяжелое хроническое заболевание.

Две тюменские производственные компании поставили партию продуктов для животных зоопарка, расположенного в районе Винзилей. Благотворительную помощь развлекательному комплексу, оказавшемуся в затруднительном положении в период самоизоляции, оказали резиденты индустриального парка в пос. Боровский – компании «Прованс» и «Ландис».

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 47 и составило 1749 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 178 летальных исходов, полностью выздоровели 8 972 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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