2020-06-03T12:07:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени скончался еще один человек с коронавирусом

У пожилого мужчины так же, как и у предыдущих жертв COVID-19, были сопутствующие заболевания.
Вадим Бегун
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В Тюмени скончался еще один человек с коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тюмени скончался еще один человек с коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени скончался еще один человек с коронавирусом. У пожилого мужчины так же, как и у предыдущих жертв COVID-19, были сопутствующие заболевания.

– Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 66 лет. У него была двусторонняя вирусная пневмония и сопутствующее тяжелое хроническое заболевание. За весь период пандемии в регионе скончались девять пациентов с новой инфекцией, у всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 1749), 40 человек выздоровели (за весь период – 962), семь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), восемь детей (из общего числа заболевших), 305 человек в обсерваторе (из них 12 детей), 2 430 остаются под медицинским наблюдением, 3 434 человека находятся на перевахтовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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