Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 22 сентября 2020 года: ТНФ-2020 пройдет в особом режиме безопасности

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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 65 и составило 8 881 человек.

Всего зараженных: 8 881.

Режим повышенной готовности: до 28 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

22 сентября в Тюмени стартует ТНФ-2020. Традиционное мероприятие пройдет по-особому, сообщили организаторы. В частности, все участники обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки трое тюменцев выздоровели (за весь период выздоровели 7 411 человек).

Четыре ребенка заболели за минувшие сутки. 803 человека остаются под медицинским наблюдением, причем девять пациентов – на ИВЛ. 2 945 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 2 616 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровели 911 973 человека.