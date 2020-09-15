Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 16 сентября 2020 года: пандемия увеличила очереди в поликлиники

Пандемия увеличила очереди в тюменские поликлиники. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 51-го и составило 8 520 человек.

Всего зараженных: 8 520.

Режим повышенной готовности: до 28 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 30 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 300), три ребёнка заболели (за минувшие сутки), семь пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 703 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 393 человека находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 32 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Тюменцам объяснили, как решается проблема с большими очередями в поликлиники. Специалисты заявляют, что это обычное сезонное явление, связанное с началом нового учебного года. Однако в этом году ситуация усугубилась из-за пандемии коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 605 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровели 884 305 человек.