В Тюмени появилось граффити с изображением легендарного космонавта Юрия Гагарина

Граффити, посвящённое Юрию Гагарину. Фото: ЧС Тюмень

Новое граффити, посвящённое космонавту Юрию Гагарину, заметили тюменцы в Восточном округе, недалеко от улицы Раушана Абдуллина и ТРЦ «Кристалл». Творение стало третьим по счёту граффити из посвящённых легендарным личностям. Ранее на улице Широтной появился арт-объект с изображением Децла, а на днях в гаражном кооперативе по соседству с ЖК «Апрель» появился портрет Сергея Бодрова. Все три граффити мгновенно привлекли внимание жителей Тюмени и стали локацией для многочисленных фотосъёмок.

А вот это граффити посвятили Сергею Бодрову Фото: Виктория Стеблова

– Художник – настоящий молодец по исполнению: все прекрасно и узнаваемо. Кто хейтит (ругает. – Прим. ред.) рисунок, попробуйте порисовать на таком формате! Человек 100 процентов старался, душу вложил, столько сил и средств потратил, чтобы порадовать вас, людей! Это ведь для вас он старался. Патриот! И человек с настоящей русской душой, – отреагировала на отрицательные комментарии в социальных сетях тюменка Ксения Славинская.

Граффити, посвящённое Юрию Гагарину. Фото: ЧС Тюмень

Рядом с изображением Юрия Гагарина авторы начертали его цитату:

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!» – гласит надпись.