Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 2 сентября 2020 года: ДЮСШ готовятся к открытию

Тюменские ДЮСШ готовятся к открытию. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 7 820 человек.

Всего зараженных: 7 820.

Режим повышенной готовности: до 14 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 12 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7016), семь детей заболели (за минувшие сутки), семь пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 150 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 753 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюменской области в сентябре отменяют ряд ограничений режима повышенной готовности. Однако как минимум до 14 сентября местным жителям придется надевать маски в автобусах, а гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Занятия в тюменских спортшколах начинаются с 15 сентября. В настоящее время ДЮСШ готовятся к открытию, отрабатывая алгоритмы действий по профилактике распространения COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 4 729 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 123 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 318 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 000 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 299 летальных исходов, выздоровели 815 705 человек.