«Учителя – это обслуживающий персонал»: откровения молодого педагога, разочаровавшегося в профессии Фото: Из личного архива

Я педагог, и мне есть о чём вам рассказать, хотя об этом принято молчать. В первый рабочий день я светилась от счастья, ведь теперь гордо могу говорить: «Я – учитель!». Но счастье было недолгим, ведь в реальности жизнь учителя явно отличается от той, которую представляла я.

Всё происходящее вне уроков – на моих плечах, ведь я не предметник, а 24-летний педагог-организатор. Мероприятия, конкурсы, постоянное общение с детьми от 7 до 18 лет. Мы становимся настоящей командой, у нас есть понимание друг друга, да и на мир мы смотрим под одним углом. С этой, казалось бы, позитивной нотки и вытекает первый минус. Я бы назвала его «педагогическим выгоранием».

Объясню: учителя, которые воспитаны в СССР (у них свои методы и жизненная позиция), не понимают и не хотят понимать нынешних детей. Отсюда у детей появляется нелюбовь к урокам, педагогам или школьным предметам. Они всячески отбивают желание у детей учиться, используя свои «совдеповские» методы.

Положительная сторона работы в школе – это то, что ты можешь влиять на интересы детей. Вкладывать в них любовь к культуре, искусству, экологии и другим прекрасным вещам. Главное, чтобы ты делал это искренне. Однако на этот плюс тоже найдётся свой жирный минус, который никогда не выносят за стены школы, ведь это взаимоотношения в рабочем коллективе.

Педагог-организатор считает, что качество образования ухудшилось Фото: Из личного архива

Не поверите, но это напоминает дедовщину в армии. Кто старше, у кого опыта больше, тот и прав. И не важно, о чём идёт речь: будь то нововведения или название для интеллектуальной игры. Тяжело добиться расположения у тех, кто годится тебе в мамы, а то и в бабушки. Ведь, как известно, они всегда всё знают лучше. А если ты вдруг ещё и мнение своё отстоять решишь, то тебя тут же нарекут грубиянкой и невоспитанной личностью. И обязательно добавят, что у таких нет морального права преподавать, ведь нас ещё нужно воспитывать самих.

Откровенно говоря, ужас даже не в этом, а в том, что они не скрывают таких «неуставных» отношений от детей. И ученики после таких выходок старших по «званию» коллег вряд ли воспримут тебя серьёзно. Отсюда вытекает вывод: тяжело прививать любовь к чему-либо, когда вокруг такая атмосфера.

Если реально говорить о знаниях учеников, а не заглядывать в отчеты, то с каждым годом они всё хуже и хуже. Например, на одном из общих сборов актива школы я задала ученикам вопрос из области истории:

– Что такое холокост?

На что одна из старшеклассниц быстро ответила:

– Да это вроде праздник какой-то.

Сказать, что у меня был шок, – это ничего не сказать.

Знания современных школьников оставляют желать лучшего Фото: Татьяна Коркина

Структура школ тоже немыслимо изменилась, но и это далеко не самое печальное. Ещё в конце прошлого столетия профессия учителя была престижной, слово учителя было важно для всех: и для детей, и для их родителей. Однако за последние двадцать лет педагоги превратились в обслуживающий персонал. Что бы не случилось, виноват педагог. Наша профессия обесценилась, причем во всех смыслах этого слова.

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