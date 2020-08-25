Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 августа 2020 года: три десятка смертей

В Тюменской области три десятка смертей от коронавируса. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 7 479 человек.

Всего зараженных: 7 479.

Режим повышенной готовности: до 31 августа.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи и кинотеатры: открыты.

Театры: откроются 1 сентября.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюменской области – очередная жертва новой коронавирусной инфекции. На этот раз умерла местная жительница пенсионного возраста. Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 63 лет с быстро прогрессирующей двусторонней пневмонией на фоне ряда хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки 15 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6 875), четыре ребенка заболели (за минувшие сутки), девять пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 507 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 426 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 120 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 652 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 966 189 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 568 летальных исходов, выздоровели 779 747 человек.