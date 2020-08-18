Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 августа 2020 года: школьников могут перевести на дистанционку

Тюменских школьников могут перевести на дистанционку. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 7 128 человек.

Всего зараженных: 7 128.

Режим повышенной готовности: до 31 августа.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи и кинотеатры: открыты.

Театры: откроются 1 сентября.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 27 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6 737), четыре ребёнка заболели (за минувшие сутки), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 843 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 329 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Школьников Тюменской области могут перевести на дистанционное обучение, если в регионе ухудшится эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщает местный Роспотребнадзор.

В Тюменской области постановлением правительства региона дату регистрации заключения брака с количеством участников не более 10 человек продлили до 31 августа. Об этом сообщили в местном управлении записи актов гражданского состояния.

В Тюменской области доля жителей с антителами к COVID-19 составила 24,5%. Таким образом, регион вошел в семерку областей, где более чем у 20% жителей выявлен иммунитет к коронавирусу.

За последние сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 29% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 527 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 932 493 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровели 742 628 человек.