Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 августа 2020 года: больше заболевших на ИВЛ

В Тюменской области еще больше заболевших на ИВЛ. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 71 и составило 6726 человек.

Всего зараженных: 6726.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 16 августа.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 231 человек выздоровел (за весь период выздоровели 6035), четыре ребенка (заболели за минувшие сутки), 16 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1145 человек остаются под медицинским наблюдением, 3173 человечка находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе Тюменской области скончались 28 пациентов с ковидом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 28,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 130 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 494 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 897 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 131 летальный исход, выздоровели 703 175 человек.