«Ребёнку должно быть удобно». Тюменским родителям дали рекомендации по выбору одежды в школу

В идеале одежда должна формировать комфортный для ребёнка микроклимат. Фото: Ольга Крыльцова

Специалисты заверяют: одежда для школы должна сохранять детское здоровье. Поэтому вопрос ее выбора очень важный, ведь ученик будет проводить в ней по 5–6 часов, а то и дольше. Тюменским родителям советуют выбирать смесовые ткани с небольшим содержанием синтетических волокон. В идеале одежда должна формировать комфортный для ребёнка микроклимат.

Стоит отметить, что неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания, в том числе кожные, например контактный и атопический дерматиты, а также простудные заболевания – грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания. Поэтому одежда, в которой ребёнок находится в образовательном учреждении длительное время, должна быть изготовлена из натуральных тканей, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности.

– Внимательно изучите маркировку – ярлычок с данными производителя и составом ткани. Обратите внимание на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка – лучше отказаться от такой одежды для ребёнка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника. Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лён для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир – для зимы. Форма с содержанием синтетических волокон может быть меньше по стоимости, но на этом все её достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребёнок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний, – пояснили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Фото предоставлено управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что от изделия не должен исходить резкий запах. Его наличие может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани. Специалисты утверждают: гарантией безопасности школьной одежды для здоровья ребёнка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Эти документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

– Правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребёнку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Вещь не должна излишне стеснять движения ребёнка, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут даже нарушить дыхание. Кроме этого, ориентируйтесь на фигуру и вкус самого ребёнка, ведь одежда должна не только быть красивой, качественной и модной, но и нравиться самому школьнику. Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где будет учиться ребёнок. В любом случае одежда должна быть сдержанной, не стоит выбирать слишком яркие цвета. Отдайте предпочтение пастельным, серым, бежевым, коричневым, тёмно-синим тонам, – рекомендуют специалисты Роспотребнадзора .

В ведомстве также посоветовали подобрать сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек – запасная юбка или платье, две-три однотонные блузки.