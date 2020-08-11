Страшно красиво: тюменцы делятся фотографиями грозы в социальных сетях

Тюменцы делятся фотографиями грозы в социальных сетях. Фото - "теплая меланхолия".

В очередной раз бурная стихия произвела впечатление на жителей Тюмени и Тюменского района. С замиранием сердца горожане снимают яркое явление природы и делятся красивыми снимками в интернете.

Тюменцы делятся фотографиями грозы в социальных сетях. Фото - "Типичная Тюмень".

Вечером 9 августа над Тюменью прошел долгожданный дождь. Вместе с ним пришла гроза. Жители города успели сделать яркие кадры вспышек молний в небе над областным центром. Кто-то снимал грозу из окна квартиры, а кто-то проводил фотосессии в экстремальных условиях. На следующий вечер небо снова засверкало яркими вспышками, а тюменцы только и успевали ловить удачные кадры.

Тюменцы делятся фотографиями грозы в социальных сетях. Фото - "Нетипичная Тюмень".

По данным синоптиков, в Тюмени всю неделю ожидается пасмурная погода. Сегодня вечером снова прольется дождь с грозой, и у местных жителей будет еще одна возможность сделать больше удачных снимков. В среду пройдет дождь без грозы, далее до воскресенья осадков не ожидается. Выходя из дома, не забывайте взять с собой зонтик.

Тюменцы делятся фотографиями грозы в социальных сетях. Фото - "Нетипичная Тюмень".

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