Америка глазами сибиряка: криминальный Чикаго, разгромленный Лос-Анджелес и вотчина Илона Маска

Тюменец Николай Дробунин, автор эпатажной экскурсии «Тюмень матерая», вот уже два года живет в Америке. Вместе с супругой он эмигрировал в США, работает так же, как в родном городе экскурсоводом. Не все сладко, но оптимистичный гид, влюбленный в свою профессию, все же движется навстречу собственной американской мечте. За это время Дробунин изучал Чикаго, стал в нем гидом, но пандемия заставила выйти из зоны комфорта. Тогда он сел за руль фуры и временно переквалифицировался в дальнобойщики. Николай часто сравнивает США с Россией, встречает многое, что напоминает о Родине.

Было десяток опасных моментов: степные волки в Орегоне, дикие метели со шквалистым ветром в Миннесоте, торнадо в Теннесси, наводнения в Джорджии и песчаные бури в Аризоне. Фото с личной страницы Николая Дробунина в Instagram

Сибирь в Америке

В присущей Дробунину ненормативной лексике, в апреле 2018 года Николай поведал подписчикам:

– Живем в апреле в [глухомани] Джерси-Сити, соседний с Нью Йорком штат, однако, из окна наших трущоб виден Манхеттенский Даун-Таун, а именно: новый всемирный торговый центр, построенный рядом с рухнувшими 11 сентября 2001 года башнями-близнецами. Вот эта башня со шпилем – самое высокое офисное здание мира (541 метр) и самое высокое здание в США. Неплохо было бы у нас на Широтной такую же [сделать], народ попрет к нам уже не только из России, – предположил тюменец.

Город ветров

Здесь же, в Джерси, Дробунин нашел памятник, который, по сего словам, связан с Тюменью. Мемориал Siberia (Сибирь) – работа польско-американского скульптора Анджея Питынского – был открыт в 1991 году и посвящен жертвам Катыни. На постаменте бронзовая фигура солдата, пронзенного штыком. В 1940 году советским НКВД были расстреляны более 20 000 польских офицеров. Годом ранее в 1939 году были арестованы от 120 000 до 250 000 польских офицеров и гражданских лиц, которых поместили в лагерях СССР, в том числе на Урале и в Сибири.

Нагулявшись по Джерси, Дробунин отправился в Чикаго – третий по количеству жителей город Америки после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Но прежде Николай навел справки у местных жителей о том, как обстоят дела на родине Аль Капоне. Свои размышления тюменец опубликовал, снабдив пост снимком, где он наголо обрит и даже без привычной бороды.

Перед поездкой в Чикаго. Фото с личной страницы Николая Дробунина в Instagram

– Местные в Джерси нас предупредили, чтобы мы не совались на юг города и ехали в его северную часть. Южные районы Чикаго – это как Зарека в 90-х. По рассказам местных некоторые районы юга поделены между бандами, и здесь каждый день или убийства, или перестрелки. Грабеж – обычное дело. Даже в центре у припаркованных тачек снимают колеса. [Дурное] наследие Аль Капоне распространилось не на весь Чикаго, север города благополучен и безопасен. Мы учли многие рекомендации безопасности, но главное, что бандюки здесь боятся только две категории граждан: полицию и бритых туристов из России в советских роговых очках. Ладно, [что уж там], я готов, – заявил Дробунин.

Позднее Николай даже приводит статистику полицейского департамента Чикаго. За субботу и воскресенье в среднем здесь убивают в перестрелках 11 человек, плюс от 20 до 40 раненых. Часто жертвами становятся прохожие.

– Результат этот объясняется количеством банд в трехмиллионном городе – здесь 50 банд, в которых 600 группировок, общей численностью 100 000 человек. В основном это кварталы в одну-четыре мили южнее Даун Тауна (центра) Чикаго, который посещают 35 млн туристов в год, – сообщил он.

Впечатляющая башня Трампа. Фото с личной страницы Николая Дробунина в Instagram

Привлек своей монументальностью и помпезностью Дробунина третье по высоте здание в США – небоскреб Трампа, построенный в 2008 году.

– Отель с ресторанами высотой в 415, 1 метра. В его постройку дядя Дональд [инвестировал] 847 млн долларов, а теперь почти столько снимает кэша с него каждый год. Любил мужик [экстравагантность] и пока он не был президентом в архитектурных кругах Америки числился как строитель небоскребов шедевров XX-XXI века. Впечатляющая [штука].

Наземный и подземный Чикаго экскурсовод вовсе назвал сюрреализмом. Дело в том, что под землей города обустроены улицы, проезжие части, пешеходные дорожки, светофоры и прочее.

"Еда в американских супермаркетах безвкусна и часто без запаха, натуральные продукты очень дорогие. Нашего брата здесь спасают либо польские магазины, либо украинские". Фото с личной страницы Николая Дробунина в Instagram

Русские равиоли

Путь к сердцу мужчины, как известно, лежит через желудок. Так и в Николае однажды взыграла любовь к Родине – он соскучился по русской пище, а еще – по колоритной речи соотечественников.

– Еда в американских супермаркетах безвкусна и часто без запаха, натуральные продукты очень дорогие. Нашего брата здесь спасают либо польские магазины, либо украинские. Но круче всего супермаркеты с едой из России Garden fresh market. [Обезуметь] можно, когда заходишь в магазин, два месяца не видел русских слов на товаре и вдруг [на тебе] – грузди, морс, пельмени «Сибирские». А рядом ходят покупатели и на чистом русском: «[Надоел], эти пельмени мы уже ели, бери с говядиной и сгущенку!». Селёдка, икра лососевых и «Бабкины семечки» – все из России, все вкусное и с запахом еды, – ностальгирует Николай.

«Подошел я к консультанту и говорю: «Дай прокатиться». Он дает ключи: «На, езжай, только в пределах штата, в пять часов закрываемся, успевай». На «Уралах» я езжу с 10 класса, а вот на новом не гонял ни разу». Фото с личной страницы Николая Дробунина

Он поразился, когда узнал, что в штате Иллинойс работает три дилерских центра по продаже мотоцикла «Урал».

– Не знаю, как вам, а мне рвет башню от того, что мотоциклы «Урал» делают в 180 км от Тюмени и продают их в более 80 дилерских центрах США. 18307 Beck Road Marengo, IL -– адрес одного из них, который я посетил. В центре я увидел три модели 2018 года выпуска, стоимостью 18 000 баксов. Это мотоциклы премиум класса, здесь считаются дорогими, однако не имеющими американских аналогов.

"В Сан-Франциско холодней чем в Чикаго, ветер с Тихого океана очень сильный и холодный. Город красивый, но много бездомных всех рас и национальностей". Фото с личной страницы Николая Дробунина в Instagram

К Илону Маску и другие путешествия Дробунина

Спустя год жизни в Америке, Дробунин освоился и даже стал водить экскурсии русскоговорящим туристам, проживающим в штатах и приезжающим из стран СНГ и Европы. Однако от любимого дела тюменца отлучил хэштег #коронавирус, который он вписал в пост в апреле этого года. ставшись без заработка из-за пандемии, вместе с супругой надев колоритные маски, он отправился на большую дорогу – в дальнобой.

– Первое полугодие, товарищи, убило экскурсионку во всем мире, в том числе и в Чикаго, начиная с января. Пришлось быстро переквалифицироваться и найти себе другие варианты дохода. Но я [ничего] больше делать не умею, кроме как крутить усы, водить экскурсии и машину. Так что я ушел в дальнобой по штатам на грузовом вэне RAM Promaster 2500. Пять месяцев мы с женой бомжуем из штата в штат, с одного побережья на другое, от Канады до Мексики. Теперь мы не только ездим по всей стране, но нам за это еще и платят, и это, по-моему, не самый плохой способ пережить пандемию. Сейчас мы конечно перевозим, в основном, медицинское оборудование, стекла-барьеры на кассы, антибактерицидные гели и так далее. Было десяток опасных моментов: степные волки в Орегоне, дикие метели со шквалистым ветром в Миннесоте, торнадо в Теннесси, наводнения в Джорджии и песчаные бури в Аризоне. Но было время, когда мы ездили на закрытые заводы и даже в ракетные подразделения компании SPACE-X товарища Илона Маска, – удивил Дробунин.

"Остановились вчера в центре Лос-Анджелеса, и зря, надо было местные новости прочесть". Фото с личной страницы Николая Дробунина в Instagram

История современности преследует тюменского историка – 30 мая ребят застал врасплох погром в центре Лос-Анджелеса после акции протеста из-за убийства полицейским Джорджа Флойда.

– Остановились вчера в центре Лос-Анджелеса, и зря, надо было местные новости прочесть. Вчера тут днем были протесты из-за жестокого убийства полицейским Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Всю ночь под окном взрывали петарды, в центре жгли мусор и [дрались] с полицейскими; [разбили] две полицейские машины, разбили витрины магазинов. Утром прочёл, что в Чикаго, Нью-Йорке, Атланте и других крупных городах тоже жгут, протестуют и воюют с полицией. Особенный [кошмар] творится в самом Миннеаполисе, удивительно как народ за два дня может на уши поставить всю страну, полицейского уже вроде как арестовали. Фонд помощи семье убитого Джорджа Флойда собрал свыше $1 600 000. Мужик посмертно обеспечил свою семью.

Сейчас кажется, что семья Дробуниных объездила всю Америку. Из Лас-Вегаса ребята поехали Солт-Лейк-Сити в штате Юта, мимо северной части Гранд Каньона. Далее – на север через Вайоминг в Южную Дакоту, где в степной глуши встретились с настоящим шерифом.

К носу Вашингтона

Пройдя два штата, движение на трассе оживилось в разы. Впереди была знаменитая гора Рашмор с высеченными на ней с 1927 по 1941 г оды скульптурами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

– Учитывая, что двое из них были рабовладельцами, не ровен час – их могут снести. Нет, снести там нереально. Залить краской могут какие-нибудь протестующие люди. Кстати губернаторша, уже заявила, что если кто-то удумает навредить скульптуре, то того они будут больно [бить] палками и ногами, потому что памятники портить совсем негоже. Короче, нужно было обязательно заехать и посмотреть на их масштабы. Конечно впечатляет. Барельефы президентов, высотой 18,6 метра, высечены в честь 150-летия истории США частично на бабки американского бизнесмена Чарльза Рашмора, который отстегнул на создание достопримечательности 5 000 долларов (бабки по тем временам огромные). И с тех пор толпы туристов к этой горе не прекращаются. Приехали мы, припарковались и поперлись смотреть. Народу очень много, и, походу, на коронавирус тут просто все наплевали.

"Я подумал: что мешает высечь в какой-нибудь скале на Урале, например, Пушкина, Гоголя, Менделеева или трех богатырей?" Фото с личной страницы Николая Дробунина в Instagram

По словам Дробунина, ежегодно достопримечательность посещают около 2 миллиона человек. Тут есть кафе, катание на велосипедах, вертолетные экскурсии за 49 долларов с подлетом к глазу Линкольна или носу Вашингтона.

– Яркий пример того, как безлюдную местность можно сделать точкой притяжения туристов со всего мира и огромными вливаниями средств в туриндустрию края. Я подумал: что мешает высечь в какой-нибудь скале на Урале, например, Пушкина, Гоголя, Менделеева или трех богатырей? А чтобы гидам было чем удивлять, сделать его высотой больше, чем 18,6 м. Скажем, 18,7 м. Тогда можно будет сказать, наши три богатыря больше американского барельефа горы Рашмор. В Тюмени можно было бы возвести за городом гигантскую нефтяную качалку, и чтобы она реально классно была подсвечена и «клевала» где-нибудь у федеральной трассы, а рядом – куча парковок, – размышляет Николай.

Наконец, Дробунин поделился счастливой новостью – мэрия Чикаго открыла город для экскурсий. Однако наплыва туристов в мегаполисе нет, потому тюменец решил совмещать перевозку локальных грузов и экскурсии.

«Как говорил Аль Капоне: «Читайте Дробунина, и все будет нормалёк»». Фото с личной страницы Николая Дробунина в Instagram

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