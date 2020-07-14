Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 июля 2020 года: тюменцы соблюдают масочный режим

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 84 и составило 4204 человека.

Всего зараженных: 4204.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По данным оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 99 человек выздоровели (за весь период – 2602), девять детей заболели (за минувшие сутки), восемь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 69 человек – в обсерваторах, 1329 человек остаются под медицинским наблюдением, 4022 человека находятся на перевахтовке.

В Тюменской области умерла пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19. Местной жительнице было 69 лет. Несмотря на все усилия врачей, скончалась пожилая женщина с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

Тюменцы в абсолютном большинстве соблюдают масочный режим в общественном транспорте. В первые дни было больше замечаний. Сейчас встречаются только единичные случаи нарушения пассажирами масочного режима. Единственная претензия – недостаток одноразовых масок, перчаток и антисептических средств у кондукторов и водителей.

За последние сутки в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 24,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 175 летальных исходов, полностью выздоровели 8 804 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 739 947 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.