Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 июня 2020 года: пляжи готовят для купания

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 июня 2020 года. Пляжи готовят для купания.

Для тюменцев откроют пляжи. Однако позагорать там можно будет только после снятия ограничений на посещение мест массового отдыха. Возможно, после 15 июня (именно до этого числа губернатор Александр Моор продлил режим повышенной готовности в регионе) жители и гости областной столицы смогут отдохнуть на территории десяти зон массового отдыха.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 34 и составило 1981 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 62 человека выздоровели (за весь период – 1144), двое детей заболели (из общего числа заболевших за сутки), шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 88 человек размещены в обсерваторах (среди них 13 детей), 1 715 остаются под медицинским наблюдением, 3 692 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 12 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 38,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 171 летальный исход, полностью выздоровело 11 709 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровели 242 397 человек.