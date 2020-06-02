2020-06-02T20:08:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 июня 2020 года: в налоговой нашли новый очаг COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 июня 2020 года
Вадим Бегун
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В налоговой нашли новый очаг COVID-19. Фото - pixabay.com.В налоговой нашли новый очаг COVID-19. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 июня 2020 года. В налоговой нашли новый очаг COVID-19.

В Тюменской области у трех сотрудников налоговой инспекции № 3 УФНС региона подтвердилась коронавирусная инфекция. Положительные результаты анализов пришли 22, 24 и 26 мая.

Первый сотрудник, который обнаружил у себя признаки ОРВИ, обратился в поликлинику по месту жительства. У него взяли биоматериал для исследования на COVID-19, результат оказался положительным.

В Тюмени перенесли начало «Трудового лета – 2020». Так получилось в связи с продлением режима повышенной готовности на территории региона.

Первая смена будет проходить с 15 по 26 июня. Дополнительных документов подросткам оформлять не потребуется. Все запланированные и выбранные рабочие места им предоставят.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 41 и составило 1702 человека.

За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода, полностью выздоровели 11 108 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровели 186 985 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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