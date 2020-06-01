2020-06-01T18:55:21+03:00
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Проверки в «Леруа Мерлен». Суд может закрыть тюменские магазины этой сети

Виной всему нарушения, которые допустила администрация торговой компании
Есен Абилькенов
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На входе в "Леруа Мерлен" из-за ограничений по числу посетителей образовались огромные очередиНа входе в "Леруа Мерлен" из-за ограничений по числу посетителей образовались огромные очередиФото: Есен Абилькенов
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В тюменском торговом центре сети «Леруа Мерлен» сегодня прошла проверка соблюдения санитарных предписаний. Ранее организация была уличена в нарушении требований Роспотребнадзора. Сегодня в одном из двух тюменских торговых залов – на ул. Менделеева – побывали руководители и специалисты городского и областного департаментов потребительского рынка.

Они оценили, как торговая организация соблюдает требования режима повышенной готовности и санитарных норм. Как напомнил директор областного департамента потребрынка и туризма Александр Сидоров, с 1 июня в Тюменской области реализуется второй этап снятия ограничений. В частности, разрешена работа торговых объектов площадью до 800 кв. м при наличии отдельного входа, с ограничением числа посетителей из расчета один человек на 4 кв. м.

Большая часть торгового зала огорожена Фото: Есен Абилькенов

Большая часть торгового зала огороженаФото: Есен Абилькенов

– Сегодня мы проверяем магазин «Леруа Мерлен». Ранее совместная межведомственная группа с представителями регионального управления Роспотребнадзора посещала оба тюменских магазина этой сети: на улице Менделеева и на Тобольском тракте, в результате чего были выявлены нарушения постановления правительства. А именно: магазины открылись до начала действия второго этапа снятия ограничений, – пояснил глава департамента.

Глава департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров Фото: Есен Абилькенов

Глава департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр СидоровФото: Есен Абилькенов

Ведомством было возбуждено административное производство о правонарушениях. Оба торговых объекта будут привлечены к ответственности. Кроме того, Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм и правил.

– Решается вопрос об ответственности объектов, это может быть в том числе приостановление деятельности предприятий, – отметил Александр Сидоров.

К 1 июня торговые точки сети, торгующей строительными материалами, техникой, товарами для дома, изменили формат работы, сократив площадь торгового зала до необходимых параметров (800 кв. м) и ограничили число посетителей. Причем администрация компании даже проявила повышенную бдительность, введя лимит в сто человек, находящихся в торговом зале одновременно, вместо разрешенных двухсот. Впрочем, это не поможет компании избежать возможного закрытия торговых точек, если суд по итогам рассмотрения административных производств примет такое решение.

На входе в магазин стоит лоток с перчатками для посетителей Фото: Есен Абилькенов

На входе в магазин стоит лоток с перчатками для посетителейФото: Есен Абилькенов

Пока же на входе в магазин выстроилась огромная очередь покупателей, что легко объяснить возросшим в разгар дачного сезона спросом на инструменты, стройматериалы и прочие товары данной группы. Те, кто попадает внутрь, вынуждены ходить по специально огороженному коридору, тогда как основная часть торгового зала, площадь которого составляет более 5 тысяч кв. м, недоступна для посетителей. Они вынуждены просить менеджеров подавать те или иные товары через ограждение. Но в данном случае и для покупателей, и для торговой сети такой формат работы лучше, чем ничего. При этом все клиенты обязательно должны быть в масках, а на входе для них установлен ящик с одноразовыми перчатками.

Специалисты департамента проверяют соответствие торговой площади установленным требованиям Фото: Есен Абилькенов

Специалисты департамента проверяют соответствие торговой площади установленным требованиямФото: Есен Абилькенов

– Сегодня мы проводим повторную проверку в этой сети, проводим замеры, после чего будет установлено, соответствует ли работа данного предприятия всем предписаниям. Во время предыдущей проверки было установлено, что площадь не ограничена, то есть доступ для посетителей был открыт по всей территории торговых залов, – сказал Александр Сидоров.

Как рассказал Александр Сидоров, проверочные мероприятия с участием сотрудников департамента, администрации Тюмени, управления Роспотребнадзора проводятся регулярно. Он напомнил, что, в соответствии с предписаниями по постепенному снятию ограничений для различных учреждений, на каждом этапе детально прописаны дополнительные требования безопасности.

Торговля ведется через заграждение Фото: Есен Абилькенов

Торговля ведется через заграждениеФото: Есен Абилькенов

– Аналогичный блок требований прописан и для салонов красоты, парикмахерских, магазинов непродовольственных товаров. В дальнейшем требования будут предъявлены и к торгово-развлекательным центрам, когда подойдет время для их открытия. Вполне возможно, что для них также будут установлены требования по допуску посетителей, соблюдению масочного режима и так далее, – поделился глава областного департамента потребительского рынка и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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