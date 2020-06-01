Коронавирус в Тюмени, последние новости на 2 июня 2020 года: тюменцы получили президентские выплаты на детей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 июня 2020 года. тюменцы получили президентские выплаты на детей.

В Тюменской области 144 тысячи семей с детьми от 3 до 16 лет получат единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. На эти цели Пенсионный фонд России перечислил в кредитные учреждения два миллиарда 134 миллиона рублей. Выплаты могут получить 235 тысяч детей, живущих на территории региона.

Первая смена в пришкольных лагерях Тюмени запланирована на 1 июля. Всего для детей организуют три двухнедельные смены. С улучшением эпидемиологической ситуации в школах начнут работать детские лагеря с дневным пребыванием. Смены будут 14-дневные, что позволит охватить большее количество ребят. Льготные категории по-прежнему могут рассчитывать на льготы.

В Тюменской области налоговые органы продолжат работать в особом режиме до 11 июня. Сейчас же прием и обслуживание налогоплательщиков приостановлены. В условиях особого режима работы прием всей корреспонденции осуществляется исключительно через специально оборудованные боксы, расположенные в инспекциях.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 23 и составило 1661 человек.

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 162 летальных исхода, полностью выздоровели 3 994 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровели 175 877 человек.