«Знаю, что во всем виноват только я сам»: тюменец – о 33 годах, проведённых в тюрьме

В центре помощи «Милосердие» проживает около ста человек, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. У каждого из них своя история, своя судьба, которую они не спешат рассказывать другим. Да и зачем? Сможем ли мы понять их и не осуждать?

Вот и мой разговор с Бадрызловым Андреем, одним из постояльцев центра «Милосердие» не кажется таким простым. Серьёзный взгляд, отрывистые фразы. Мой собеседник не спешит открывать свою душу. Пока на заднем фоне радиоприёмник воспроизводит лёгкую незамысловатую мелодию, Андрей Валерьевич проницательным взглядом смотрит на меня. Музыка сменяется оживлённым диалогом ведущей и гостьи в студии, где они обсуждают всё: гороскоп, погоду, одежду, рост валюты. А в комнате всё еще стоит напряженная тишина. Я спрашиваю, Андрей Валерьевич, по-мальчишечьи улыбаясь, отвечает, пытается шутить. И только глаза говорят о том, что у этого человека далеко не простая судьба. Мои догадки подтверждает и сам Андрей Валерьевич, когда после нескольких вопрос говорит о том, что он был в тюрьме на протяжении большого срока.

– В общем счете провел в тюрьме около 33 лет. Статьи были разные: воровство, драки, хулиганство. Сила тогда была, и ее можно было использовать. Ситуация в городе тогда была неспокойная. Ввязывался в любой конфликт, вставал на защиту девушек, – признается собеседник.

Этот мужчина после 33 лет тюрьмы улыбается так, как будто в его жизни не было этих событий. В его голосе сквозит задор, а глаза лукаво блестят. Ни капли переживаний. Он уверен, что всё так, как должно быть.

Даже удивительно, как этот мужчина в свои 50 лет способен по-мальчишечьи, немного по-хулигански улыбаться, вспоминая свою молодость. Немного с задором, немного с иронией и немного с печалью.

«Если ты вошёл в этот круг, то уже поздно идти назад»

Самое лучшее воспоминание в жизни этого мужчины – рождение дочери. Он видел ее, когда она была еще маленькой. Сейчас у него нет ни фотографий, ни адреса, ни контактов.

– Когда я освободился в 2000 году после амнистии, мне удалось познакомиться с девушкой Эльвирой. У нас завязались отношения, она забеременела и родила девочку. Мы назвали ее Снежаной, – рассказывает Андрей Валерьевич.

Мой собеседник признается, что тогда судьба подарила ему шанс начать жизнь заново вместе с любимой женщиной и дочкой. Однако он им не воспользовался. Решил идти по привычной тропе.

– Пытался начать жить заново. Не получилось: снова попал в тюрьму. Эльвира со Снежаной уехали обратно в Иркутск. И всё. Больше я о них ничего не знаю, – добавляет собеседник.

Андрей Валерьевич признается, что ему помешали старые связи. По его словам, он не смог выйти из круга блатных.

– Нельзя было просто так всё взять и бросить. Это было тяжело и неправильно. Если ты вошёл в этот круг, то уже поздно идти назад. Такова жизнь, – отвечает постоялец центра.

Мужчина спокойно даже спустя столько лет вспоминает преступные схемы. Он рассказывает, как проворачивал свои дела.

– Время тогда было такое: барыги, деньги, наркотики. Я был одним из тех, кто собирал деньги с барыг и сдавал в общак. Это сейчас все платят, боятся. Тогда было иначе. Для нас это было «западло», – признаётся он.

«Мне нужна семья»

Из-за полученных травм, которые он получил из-за своей «деятельности», Андрей Валерьевич потерял память. Большинство его воспоминаний просто стерлись.

– Только детство немного помню. Бабушку, дедушку, маму, которая нас бросила, младшего брата. Сейчас его уже нет в живых. Он тоже пошел по пути преступного мира. Вот его и застрелили, – говорит мужчина.

Мужчина признается, что сейчас он инвалид. Сейчас ему хочется, чтобы его окружали близкие и родные люди. Он мечтает о собственной семье. Говоря о прошлом, он добавляет, что ничего изменить уже нельзя. По его словам, такова его судьба.

– Так сложилась судьба. Сейчас уже поздно об этом говорить. Да и какой смысл? Всё равно уже ничего не изменишь.

«Бабушку называл мамой, а деда – батей»

Возможно, что основные проблемы Андрея Валерьевича родом из его детства. Мать бросила ребенка, когда он был еще малышом, и уехала в абсолютно другую страну. Отец был в тюрьме. Воспитание на себя взяли дедушка с бабушкой. Они старались дать Андрею всё, что было в их силах, чтобы он не переживал по поводу ухода матери.

– Меня воспитали бабушка и дедушка. Бабуля приводила меня в садик и забирала из него. Именно её я называл мамой. Деда именовал батей. Они не возражали. Но и о матери никогда не заводили разговоров, – признается собеседник.

Мама появилась в его жизни спустя несколько лет. Она пригласила его погостить у себя на Украине. Однако уже тогда Андрей Валерьевич был сумасбродным подростком, который постоянно попадал в авантюры.

– В то время я воровал постоянно. Пробыл в гостях три месяца. И ничего за это время не изменилось: всё также грабил, угонял автомобили, дрался с ребятам помладше. Потом меня посадили.

Это было первое тюремное заключение в жизни этого мужчина, но отнюдь не последнее. Выйдя на свободу в 1986 году, он снова совершил преступления, за которые его осудили.

– За всю жизнь не работал на заводе больше 90 дней. Я снова попадал в тюрьму.

«Единственный способ выжить в тюрьме – это остаться человеком».

Андрей Валерьевич признается, что 33 года тюрьмы не убили в нем главные человеческие качества.

– Всё зависит от воспитания. От того, чему тебя учили в детстве. Сейчас людей портят наркотики. Под их воздействием они сами не понимают, что творят.

По словам собеседника, выжить в тюрьме ему помогали воспоминания о семье и любимой женщине.

– Я так часто думал о том, как исправить ошибки. Постоянно спрашивал, почему я поступил так, а не иначе. Зачем мне эта камера, когда я мог жить абсолютно другой жизнь. Было много вопросов, и не находилось ни одного ответа на них. Во всем виноват я сам.

Андрей Валерьевич признается, что годы тюрьмы оставили на нем след. Отсидев свой последний срок и выйдя на свободу в 2007 году, он просто не знал, что ему делать и куда идти.

- Хотел построить отношения. Какие-то время жил с женщиной, однако ничего не получилось. Она пропивала все деньги, которые у меня были. Я принял решение расстаться с ней. После этого сам не заметил, как угодил в воронку пьянок. Перенес три клинических смерти из-за этого. Я вдруг оказался бесполезен обществу: инвалид, которого никто не берет на работу. Помочь мне смог только директор центра «Милосердие» Якунин Андрей. Он стал тем человеком, который протянул мне руку..

Не зря говорят, что все проблемы родом из нашего детства. Андрей Валерьевич не смог простить мать, которая оставила его, и решил войти в преступный мир, пытаясь доказать, что он из себя что-то представляет. На мой взгляд, эту миссию он провалил. Он повторил путь своего отца, которого никогда не видел. Вот и его дочь выросла, не зная о том, кто ее папа. Да и не нужен он ей сейчас. Зачем?